Загрожує до 10 років: командир роти вимагав від солдатів хабарі за відпустку, — прокуратура (фото)

З листопада 2022 року, за даними слідства, підозрюваний систематично вимагав і отримував неправомірну вигоду від підлеглих за надання їм короткострокових відпусток. Суд відправив командира до СІЗО під заставу у 241 тисячу гривень.

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На Вінниччині командира роти півроку систематично вимагав від підлеглих солдатів гроші за короткострокові відпустки. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

"Командир роти з листопада 2022 року систематично вимагав і отримував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців за надання їм короткострокових звільнень від виконання обов'язків військової служби", — йдеться у повідомленні.

командир роти вимагав із солдатів хабара за відпустки

Військовий потрапив до СІЗО під заставу на суму 241 тис. грн.

Військовослужбовець підозрюється у отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Покарання за цією статтею — від 5 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

31 березня співробітники Служби безпеки України викрили начальницю Житомирської митниці на системній корупції.

11 квітня Служба безпеки України викрила у Запоріжжі кримінальне угруповання, яке допомагало іноземцям з легалізацією в Україні.

Також 11 квітня співробітники СБУ викрили інформаторів РФ, якими виявилися мешканці звільненого Вовчанська. Зловмисники збирали розвіддані для окупантів, які пізніше використовувалися росіянами для диверсій та обстрілів.