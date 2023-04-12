Грозит до 10 лет: командир роты требовал от солдат взятки за отпуск, — прокуратура (фото)

С ноября 2022, по данным следствия, подозреваемый систематически требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных за предоставление им краткосрочных отпусков. Суд отправил командира в СИЗО под залог в 241 тысячу гривен.

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В Винницкой области командира роты полгода систематически требовал от подчиненных солдат деньги за краткосрочные отпуска. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"Командир роты с ноября 2022 систематически требовал и получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих за предоставление им краткосрочных освобождений от исполнения обязанностей военной службы", — говорится в сообщении.

командир роты требовал из солдат взятки за отпуска

Военный отправился в СИЗО под залог на сумму 241 тыс. грн.

Военнослужащий подозревается в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Наказание по этой статье — от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

31 марта сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальницу Житомирской таможни на системной коррупции.

11 апреля Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье криминальную группировку, которая помогала иностранцам с легализацией в Украине.

Также 11 апреля сотрудники СБУ разоблачили информаторов РФ, которыми оказались жители освобожденного Волчанска. Злоумышленники собирали разведданные для оккупантов, которые позже использовались россиянами для диверсий и обстрелов.