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Украина

Попались на "горячем": СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на коррупции (фото)

СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская
Фото: СБУ | СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни

Чиновники, по данным силовиков, требовали взятки у местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. В обмен на это руководство таможни обещало не создавать искусственных препятствий при оформлении грузов.

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Сотрудникам Службы безопасности Украины разоблачили начальницу Житомирской таможни на системной коррупции. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 31 марта.

В сообщении отмечается, что крупная коррупционная схема была ликвидирована в Житомирской таможне, и к незаконным сделкам, которые проводились на регулярной основе, причастно руководство данного ведомства.

Следствие пришло к выводу, что организатором схемы является начальница таможни. В СБУ не приводят ее имя, но по информации здания "УП" речь идет про Ольгу Ильинскую.

"Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников. Чиновники потребовали неправомерную выгоду из местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями", — говорится в сообщении.

Сотрудниками Службы безопасности было задокументировано сразу два случая получения взятки и задержали причастных на "горячем" в момент получения неправомерной выгоды.

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская Fullscreen
СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни
Фото: СБУ
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская Fullscreen
СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни
Фото: СБУ
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская Fullscreen
СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни
Фото: СБУ
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская Fullscreen
СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни
Фото: СБУ
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская Fullscreen
СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни
Фото: СБУ
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская
СБУ, Житомирская таможня, украинские спецслужбы, задержание СБУ, таможня, начальница таможни, Ольга Ильинская

Напомним, 29 марта прессслужба СБУ сообщила о привлечении вражескими спецслужбами подростков к рассылке анонимных сообщений о псевдоминировании в столице.