Попались на "горячем": СБУ разоблачила начальницу Житомирской таможни на коррупции (фото)

Чиновники, по данным силовиков, требовали взятки у местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. В обмен на это руководство таможни обещало не создавать искусственных препятствий при оформлении грузов.

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Сотрудникам Службы безопасности Украины разоблачили начальницу Житомирской таможни на системной коррупции. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 31 марта.

В сообщении отмечается, что крупная коррупционная схема была ликвидирована в Житомирской таможне, и к незаконным сделкам, которые проводились на регулярной основе, причастно руководство данного ведомства.

Следствие пришло к выводу, что организатором схемы является начальница таможни. В СБУ не приводят ее имя, но по информации здания "УП" речь идет про Ольгу Ильинскую.

"Чиновница привлекла к противоправной деятельности одного из начальников отделов, а также местного брокера как посредников. Чиновники потребовали неправомерную выгоду из местных бизнесменов, импортировавших в Украину разнообразные товары. В обмен на взятки чиновники обещали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении грузов. В случае отказа – угрожали дополнительными проверками, затягиванием времени и простоями", — говорится в сообщении.

Сотрудниками Службы безопасности было задокументировано сразу два случая получения взятки и задержали причастных на "горячем" в момент получения неправомерной выгоды.

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни Фото: СБУ СБУ разоблачила преступную схему в Житомирской таможни Фото: СБУ

Напомним, 29 марта прессслужба СБУ сообщила о привлечении вражескими спецслужбами подростков к рассылке анонимных сообщений о псевдоминировании в столице.