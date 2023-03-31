Зловили на "гарячому": СБУ викрила начальницю Житомирської митниці на корупції (фото)

Чиновники, за даними силовиків, вимагали хабарі у місцевих бізнесменів, які імпортували до України різноманітні товари. Натомість керівництво митниці обіцяло не створювати штучних перешкод при оформленні вантажів.

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Співробітникам Служби безпеки України викрили начальницю Житомирської митниці на системній корупції. Про це йдеться у пресрелізі відомства від 31 березня.

У повідомленні наголошується, що велику корупційну схему було ліквідовано в Житомирській митниці, і до незаконних угод, які проводилися на регулярній основі, причетне керівництво цього відомства.

Слідство дійшло висновку, що організатором схеми є начальниця митниці. У СБУ не називають її ім'я, але за інформацією портала "УП" йдеться про Ольгу Ільїнську.

"Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари. В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями", — йдеться у повідомленні.

Співробітниками Служби безпеки було задокументовано одразу два випадки отримання хабара та затримали причетних на "гарячому" у момент отримання неправомірної вигоди.

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем).

СБУ викрила злочинну схему у Житомирській митниці Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему у Житомирській митниці Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему у Житомирській митниці Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему у Житомирській митниці Фото: СБУ СБУ викрила злочинну схему у Житомирській митниці Фото: СБУ

Нагадаємо, 29 березня пресслужба СБУ повідомила про залучення ворожими спецслужбами підлітків до розсилки анонімних повідомлень про псевдомінування у столиці.