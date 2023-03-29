Відповідати батькам: РФ залучає підлітків до псевдомінування в Україні, – СБУ (фото)

За даними слідства, найчастіше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади та об'єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів.

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СБУ встановила, що спецслужби РФ залучали українських підлітків для анонімних повідомлень про псевдомінування у Києві та інших регіонах, повідомили у прес-службі відомства сьогодні, 29 березня.

"Найбільше підлітки "мінували" будівлі органів державної влади, а також об'єкти соціальної інфраструктури. У жовтні минулого року вони одночасно повідомили про фейкові мінування 14 місцевих судів", — зазначили в СБУ.

Для координації дій підлітків було створено спеціальну інтернет-спільноту. До нього регулярно додавали неповнолітніх мешканців різних регіонів України.

За даними СБУ, розсилка проходила від імені сторонніх осіб. При цьому використовували спеціальні комп'ютерні програми, щоб можна було приховати свою локацію.

Спецслужбам також вдалося викрити організатора групи — підлітка із Чернігівщини. Він контактував із представником російської спецслужби, який зв'язувався з підлітком через месенджер. Через нього ворог і давав завдання.

Правоохоронці порушили справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, будівель або споруд, що забезпечують функціонування органів влади, закладів охорони здоров'я, освіти, або якщо хибне повідомлення спричинило тяжкі наслідки або було скоєно повторно). Винним за цією статтею загрожує до 8 років позбавлення волі, у цьому випадку, якщо про мінування повідомив неповнолітній, то відповідати доведеться батькам.

8 березня кіберфахівці СБУ заблокували 26 телеграм-каналів, які "зливали" в мережу інформацію про те, де співробітники військкоматів збирають особисті дані призовників у рамках мобілізації.

7 березня, у відомстві повідомили, що кіберфахівці СБУ виявили спроби російських спецслужб отримувати закриту інформацію на форумах для журналістів. Там агенти представляються іноземними медійниками.

27 березня Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої був помічник народного депутата Верховної Ради.