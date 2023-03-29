Отвечать родителям: РФ привлекает подростков к псевдоминированию в Украине, – СБУ (фото)

По данным следствия, чаще всего подростки "минировали" здания органов государственной власти и объекты социальной инфраструктуры. В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов.

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СБУ установила, что спецслужбы РФ привлекали украинских подростков для анонимных сообщений о псевдоминировании в Киеве и других регионах, сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 29 марта.

"Больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры. В октябре прошлого года они одновременно сообщили о фейковых минированиях 14 местных судов", – отметили в СБУ.

Для координации действий подростков было создано специальное интернет-сообщество. В него регулярно добавляли несовершеннолетних жителей разных регионов Украины.

По данным СБУ, рассылка проходила от имени посторонних лиц. При этом использовались специальные компьютерные программы, чтобы можно было скрыть свою локацию.

Спецслужбам также удалось разоблачить организатора группы. — подростка из Черниговщины. Он контактировал с представителем российской спецслужбы, связывавшимся с подростком через мессенджер. Через него же враг и давал задания.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов критической инфраструктуры, зданий или сооружений, обеспечивающих функционирование органов власти, учреждений здравоохранения, образования, или если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно). Виновным по этой статье грозит до 8 лет лишения свободы, в этом же случае, если о минировании сообщил несовершеннолетний, то отвечать придется родителям.

8 марта киберспециалисты СБУ заблокировали 26 телеграм-каналов, которые "сливали" в сеть информацию о том, где сотрудники военкоматов собирают личные данные призывников в рамках мобилизации.

Днем ранее, 7 марта, в ведомстве сообщили, что киберспециалисты СБУ обнаружили попытки российских спецслужб получать закрытую информацию на форумах для журналистов. Там агенты представляются иностранными медийщиками.

27 марта Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу ФСБ, в составе которой был помощник народного депутата Верховной Рады.