Вища рада правосуддя дозволила арешт ексголови Верховного суду Князєва

Прокурори НАБУ побоювалися, що підозрюваний може виїхати з України або спробувати вплинути на свідків і ще одного підозрюваного, якщо залишиться на волі.

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У четвер, 18 травня, Вища рада правосуддя одноголосно проголосувала за взяття під варту ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. Про це повідомляє медіа "Країна".

За це рішення проголосувало 14 членів ВРП. Таким чином, орган задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо арешту вже колишнього голови Верховного суду.

Адвокат підозрюваного Володимир Клочков у коментарі журналістам розповів про те, що Національне антикорупційне бюро України ще в середу, 17 травня, було впевнене в тому, що ВРП сьогодні дозволить взяти Князєва під варту.

"Вчора ще до засідання детективи НАБУ вже вручили клієнту клопотання про взяття під варту", — сказав Клочков.

Зауважимо, що за рішенням Вищої ради правосуддя, пряму трансляцію засідання з цього питання заборонили.

Як зазначають журналісти, яким дозволили бути присутніми під час засідання, прокурори просили зробити відкритим засідання. Проте адвокати підозрюваного наполягали на закритому засіданні, посилаючись на державну таємницю.

Захисники колишнього голови Верховного суду також заявили, що не змогли вчасно ознайомитися з клопотанням і просили перенести засідання. Однак це прохання не було задоволено.

Прокурори, які клопотали про взяття Князєва під варту, пояснили, чому обрали саме цей запобіжний захід.

У відомстві побоюються, що Всеволод Князєв, залишаючись на волі, може виїхати з країни або спробувати впливати на свідків і ще одного підозрюваного. Крім того, ексголова Верховного суду все ще має доступ до системи електронного суду і може змінювати та видаляти деякі дані.

Нагадаємо, 16 травня в НАБУ опублікували частину аудіодоказів щодо кримінального провадження щодо вже колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, який був затриманий при отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, організатором корупційного угруповання був ексглава Верховного суду Всеволод Князєв. Адвокату відводилася роль посередника у неправомірному збагаченні керівництва ВС.

Також ЗМІ писали про те, що відомо про затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва. За інформацією медіа, Всеволоду Князєву збирався передати близько $2,7 млн український бізнесмен Костянтин Жеваго.