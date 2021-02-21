500 тис доз "індійської" вакцини CoviShield вже летять до України, — Степанов (відео)

За словами міністра, вакцина добереться до України "днями". Під час доставки буде здійснено дві пересадки в Мумбаї і Стамбулі.

Міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов показав навантаження першої партії вакцини від коронавірусної хвороби в Індії. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

"Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) із заводу виробника в індійському місті Пуне. 500 тисяч вакцин їдуть в Україну, де далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ", — повідомив Степанов.

За його словами, вакцина подолає складний шлях транспортування. Спочатку з Пуні вакцина полетить в Мумбаї, звідти з пересадкою в Туреччині, вона прибуде в Україну. Під час перевезення збережені всі температурні режими і вимоги для безпечного перевезення.

Міністр додатково пояснив, що індійська вакцина CoviShield виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Її використання схвалене у ВООЗ та Індії. Завод, який виробляє вакцину — один з найбільших у світі, він поставляє свою продукцію в 140 країн світу.

Сьогодні повідомлялося, що Україна домовилася про постачання пів мільйона доз вакцини CoviShield для старту масової вакцинації. Але до неї нібито є питання щодо незавершеності проміжного дослідження з ефективності. Воно було необхідно для розуміння того, з яким проміжком ефективніше проводити вакцину.

Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Максим Степанов в пʼятницю (19 лютого) відлітав до Індії за поставками вакцини в Україну. А головний санітарний лікар України Олег Ляшко назвав 7 областей, куди вакцина поїде спершу. За даними Міністерства охорони здоровʼя перша партія AstraZeneca прибуде 20-22 лютого.