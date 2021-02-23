Вакцину, що прибула до Києва, незабаром відправлять у регіони, — Степанов (фото)

Наразі вантаж проходить розмитнення.

Перші дози вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield) індійського виробництва незабаром відправляться в регіони України.

Про це написав у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, наразі вантаж проходить розмитнення.

"Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в півмільйона доз отримано. Зараз терміново розмитнюємо вантаж і вакцина відразу поїде в регіони, щоб ми почали робити щеплення відповідно до першого етапу вакцинації", — заявив міністр.

Зазначимо, що сьогодні, 23 лютого, літак з вакциною Covashield уже прибув в аеропорт "Бориспіль". Перша партія становить 500 тисяч доз. Борт з вакцинами вилетів з Мумбая 22 лютого і дістався до Києва із зупинкою в Стамбулі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про домовленість постачання 500 тисяч доз вакцини CoviShield в Україні. Пізніше він опублікував відео, у якому відображено момент відправлення першої партії вакцини в Україну. 23 лютого вакцину CoviShield зареєстрували в Україні.