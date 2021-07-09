У Норвегії та США дівчата повідомляють про збільшення грудей після вакцини Pfizer (фото, відео)

Лікарі стверджують, що "ефект збільшених грудей" — ілюзія. Уся справа, за їхніми словами, у збільшених лімфовузлах.

У Норвегії жінки пишуть у соцмережах про незвичайний побічний ефект після вакцинації від коронавірусної інфекції препаратом компанії Pfizer.

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Як повідомляє в пʼятницю, 9 липня NRK, одна з дівчат стверджує, що через 14 днів після щеплення у неї істотно збільшився розмір грудей.

17-річна Емма поділилася відео в соцмережі TikTok, в якому показала свої збільшені груди і заявила, що для неї це була свого роду криза.

Дівчина стверджує, що їй навіть довелося купити бюстгальтер на розмір більше того, який вона носила до щеплення.

«Для мене це була свого роду криза. Мені довелося придбати бюстгальтер на розмір більше», — сказала вона.

[ + – ] Емма

У коментарях до відео користувачі пишуть про подібні випадки.

Цю інформацію прокоментував лікар Генріх Бакманн, який заявив, що збільшення грудей може бути повʼязане з тим, що в деяких жінок після вакцинації від коронавірусу на час можуть збільшитися лімфовузли, через що бюст може здаватися більшим.

За його словами, таке відбувається приблизно у 10% жінок, які зробили щеплення.

Лімфовузли у них збільшуються в пахвових западинах, через що груди дещо висуваються вперед, ось жінкам і здається, що їхні груди виросли.

За твердженням співробітників представництва Pfizer у Норвегії, до цього випадку подібні побічні ефекти від застосування вакцини не фіксувалися.

Подібний випадок стався і в США. Місцева блогерка Ель Маршалл стверджує, що після вакцинації Pfizer її груди "виросли" аж на два розміри.

"Усе життя у мене був перший розмір, Pfizer збільшив його до третього", — розповіла дівчина.

Раніше повідомлялося, що Pfizer і BioNTech заявили про ефективність бустерної дози вакцини проти коронавірусної інфекції.

Також ми писали, що у Pfizer відреагували на смерть чоловіка у Вінниці після щеплення від коронавірусної інфекції.

Зі свого боку, Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала робити щеплення від коронавірусу двома дозами однієї вакцини, оскільки наслідки застосування різних вакцин наразі не вивчені.