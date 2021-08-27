В Украине больше не осталось вакцины Moderna для первой дозы - СМИ

Поставок этого препарата в ближайшее время не ожидается, поэтому Минздрав рассчитывает использовать остатки вакцины для введения второй дозы.

По состоянию на четверг, 26 августа, на национальном складе Украины не осталось вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. В то же время на региональных и местных складах осталось 805 652 доз препарата — они предназначены для тех, кто уже получил первую дозу. Об этом говорится в ответе министерства здравоохранения на запрос журналистов издания "Лига".

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"Сейчас вакцина Moderna должен использоваться только для завершения иммунизации тем, кто уже получил первую дозу вакцины", — сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве уточнили, что в сентябре поставок этого препарата не ожидается — 2 млн доз вакцины производства Moderna Украина получала в рамках программы COVAX.

Что касается других вакцин от коронавируса, используемых в Украине, по состоянию на 26 августа ситуация по остаткам следующая:

CoronaVac (Sinovac Biotech) — 2 700 560 доз на национальном складе, 3 808 082 дозы на региональных и местных (6 508 642 доз всего)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) — 37 440 и 523 798 доз соответственно (561 238 всего)

AstraZeneca — 1 807 980 и 1 380 568 доз соответственно (3 188 548 всего)

Вышеуказанная тройка препаратов доступна как для первой, так и для второй дозы вакцинации от коронавируса.

"Еще ожидаются поставки вакцины. Согласно графику этих поставок, сроку годности, заявкам регионов, интервалу введения, можно решать именно эту партию использовать для второй дозы, или ее можно использовать для первой, потому что вот-вот получим достаточное количество вакцины для второй" . — уточнили в министерстве.

Помимо этого Минздрав сообщил, что по состоянию на 24 августа на всех складах в Украине было более 11 миллионов доз вакцин разных производителей. Также там уточнили, что в сентябре в страну прибудет еще около 6,5 млн доз препаратов.

Всего до конца года Украина должна получить около 47 млн доз вакцин — 39 млн из них закуплены за средства госбюджета и еще около 8 млн получены бесплатно, в рамках COVAX.

С начала года в Украину прибыли около 19 млн доз вакцин от коронавируса.

По состоянию на утро пятницы, 27 августа, всего было сделано 8 636 045 прививок — первую дозу получили 5 208 198 человек, а полностью завершили курс вакцинации 3 427 847 украинцев.

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