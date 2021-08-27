В Україні більше не залишилося вакцини Moderna для першої дози — ЗМІ

Поставок цього препарату найближчим часом не очікується, тому МОЗ розраховує використовувати залишки вакцини для введення другої дози.

Станом на четвер, 26 серпня, на національному складі України не залишилося вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. У той же час на регіональних і місцевих складах залишилося 805 652 доз препарату — вони призначені для тих, хто вже отримав першу дозу. Про це йдеться у відповіді міністерства охорони здоров'я на запит журналістів видання "Ліга".

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"Зараз вакцина Moderna повинна використовуватися тільки для завершення імунізації тих, хто вже отримав першу дозу вакцини", — повідомили у відомстві.

Також у МОЗ уточнили, що у вересні поставок цього препарату не очікується — 2 млн доз вакцини виробництва Moderna Україна отримувала в межах програми COVAX.

Що стосується інших вакцин від коронавірусу, використовуваних в Україні, станом на 26 серпня ситуація з залишками така:

CoronaVac (Sinovac Biotech) — 2 700 560 доз на національному складі 3 808 082 дози на регіональних і місцевих (6 508 642 доз всього)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) — 37 440 і 523 798 доз відповідно (561 238 всього)

AstraZeneca посилання — 1 807 980 і 1 380 568 доз відповідно (3 188 548 всього)

Вищевказана трійка препаратів доступна як для першої, так і для другої дози вакцинації від коронавірусу.

"Ще очікуються поставки вакцини. Згідно з графіком цих поставок, терміном придатності, заявками регіонів, інтервалом введення, можна вирішувати саме цю партію використовувати для другої дози, або її можна використовувати для першої, тому що ось-ось отримаємо достатню кількість вакцини для другої", — уточнили в міністерстві.

Крім цього, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 24 серпня на всіх складах в Україні було більше 11 мільйонів доз вакцин різних виробників. Також там уточнили, що у вересні в країну прибуде ще близько 6,5 млн доз препаратів.

Всього до кінця року Україна повинна отримати близько 47 млн доз вакцин — 39 млн з них закуплені за кошти держбюджету і ще близько 8 млн отримані безкоштовно, в межах COVAX.

З початку року в Україну прибули близько 19 млн доз вакцин від коронавірусу.

Станом на ранок п'ятниці, 27 серпня, всього було зроблено 8 636 045 щеплень — першу дозу отримали 5 208 198 осіб, а повністю завершили курс вакцинації 3 427 847 українців.

Раніше Фокус розповідав, що відомо про американську вакцину Moderna і які у неї є побічні ефекти.

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