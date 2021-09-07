В Японии скончалось трое мужчин после вакцинации Moderna

49-летний мужчина умер на следующий день после того, как получил вторую дозу американской вакцины Moderna.

В Японии зафиксировали третью смерть среди граждан, которые получили препарат от коронавирусной инфекции производства Moderna. Об этом пишет издание JapanTimes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, препарат был в одной из партий, которые правительство Японии отозвало после обнаружения в вакцине посторонних примесей.

49-летний гражданин Японии, у которого была аллергия на гречиху, получил вторую дозу препарата 11 августа, и скончался на следующий день после иммунизации.

Министерство здравоохранения Японии пока не может установить связь между получением вакцины Moderna и смертью нескольких пациентов. Однако, в ведомстве заверили, что во флаконе с препаратом, которым прививали 49-летнего мужчину, во время экспертизы не выявили посторонних примесей.

В некоторых флаконах вакцины Moderna, которые были предназначены для иммунизации в Японии, обнаружили нержавеющую сталь. Производитель и компания Takeda, отвечающая за продажи и распространение американского препарата, отреагировали на скандал и заверили, что посторонние примеси в вакцинt в виде нержавеющей стали не приведут к повышенному медицинскому риску.

"Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовном материале, а также в скобах. В связи с этим, ожидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", — сказано в совместном заявлении компаний.

Другие две смерти пациентов после вакцинации Moderna также были зафиксированы в Японии еще в августе. По данным издания Times of India, 30-летние жители Японии скончались через несколько дней после получения дозы препарата. Министерство здравоохранения страны пока не сообщило официальную причину смертей мужчин.

Ранее Фокус сообщал про обнаружение примесей в вакцинах Moderna. Правительство Японии решило приостановить использование американского препарата от COVID-19 после того, как в некоторых неиспользованных флаконах выявили посторонние примеси. После скандала было прекращено использование 1,63 млн доз вакцины Moderna.

Также Фокус сообщал, что вакцина Moderna прибыла в Украину. США передали Киеву более 2 млн доз препарата от COVID-19 в рамках инициативы COVAX. Американский производитель Moderna гарантирует своим пациентам эффективность препарата в 90% после получения второй дозы.