У Японії померло троє чоловіків після вакцинації Moderna

49-річний чоловік помер наступного дня після того, як отримав другу дозу американської вакцини Moderna.

У Японії зафіксували третю смерть серед громадян, які отримали препарат від коронавірусної інфекції виробництва Moderna. Про це пише видання JapanTimes.

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За даними журналістів, препарат був в одній з партій, які уряд Японії відкликав після виявлення у вакцині сторонніх домішок.

49-річний громадянин Японії, у якого була алергія на гречку, отримав другу дозу препарату 11 серпня, і помер наступного дня після імунізації.

Міністерство охорони здоров'я Японії поки не може встановити зв'язок між отриманням вакцини Moderna і смертю декількох пацієнтів. Однак, у відомстві запевнили, що у флаконі з препаратом, яким прищеплювали 49-річного чоловіка, під час експертизи не виявили сторонніх домішок.

У деяких флаконах вакцини Moderna, які були призначені для імунізації в Японії, виявили нержавілу сталь. Виробник і компанія Takeda, що відповідає за продажі і поширення американського препарату, відреагували на скандал і запевнили, що сторонні домішки у вакцині у вигляді нержавілої сталі не призведуть до підвищеного медичного ризику.

"Нержавіла сталь зазвичай використовується в серцевих клапанах, штучних суглобах і в металевому шовному матеріалі, а також у скобах. У зв'язку з цим, очікується, що ін'єкція частинок, ідентифікованих у партіях в Японії, не призведе до підвищеного медичного ризику", — сказано в спільній заяві компаній.

Інші дві смерті пацієнтів після вакцинації Moderna також були зафіксовані в Японії ще в серпні. За даними видання Times of India, 30-річні жителі Японії померли через кілька днів після отримання дози препарату. Міністерство охорони здоров'я країни поки не повідомило офіційну причину смертей чоловіків.

Раніше Фокус повідомляв про виявлення домішок у вакцинах Moderna. Уряд Японії вирішив призупинити використання американського препарату від COVID-19 після того, як у деяких невикористаних флаконах виявили сторонні домішки. Після скандалу було припинено використання 1,63 млн доз вакцини Moderna.

Також Фокус повідомляв, що вакцина Moderna прибула в Україну. США передали Києву понад 2 млн доз препарату від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX. Американський виробник Moderna гарантує своїм пацієнтам ефективність препарату в 90% після отримання другої дози.