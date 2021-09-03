"Десятки тысяч смертей": в НАН предупредили о новой волне коронавируса из-за "Дельты"

В первые недели сентября, прогнозирует ученый Игорь Иванов, можно ожидать около 3,5 тысяч инфицированных коронавирусом ежедневно.

Локдаун в Украине нужно вводить незадолго до пика заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире 24 канала заявил член рабочей группы НАН Украины Игорь Иванов.

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По его словам, осенью ожидается резкий рост числа зараженных COVID-19, а в первые недели сентября ежедневно могут фиксировать до 3,5 тысяч новых случаев инфицирования.

Ученый предупредил, что тяжелая эпидемическая ситуация в Украине будет вызвана, в том числе, и коронавирусом "Дельта". Что касается уровня смертности от COVID-19, этот показатель, как предполагают в НАН, будет не меньше, чем во время предыдущих волн, и будет исчисляться десятками тысяч смертей.

На уровень смертности может повлиять вакцинация населения, поскольку 15-20% привитых граждан — это на 15-20% меньше летальных случаев.

Игорь Иванов также рекомендует вводить жесткий локдаун в Украине незадолго до пика критической ситуации, чтобы уменьшить количество смертей от COVID-19 на фоне роста заболеваемости.

"Таким образом можем уменьшить число летальных случаев из-за большой заболеваемости, но не в последний момент, потому что карантин действует через 2-3 недели", — продолжил член рабочей группы НАН и призвал ограничивать доступ невакцинированным гражданам к объектам инфраструктуры в критической ситуации.

Ранее Фокус предупреждал, что в Украине фиксируются большие темпы заболеваемости, которые можно сравнить с прошлогодними показателями. По данным НАН, наихудшая ситуация в Черновицкой области, где резко выросло количество новых зараженных и госпитализаций.

Также Фокус рассказывал, что в Украине зафиксировано 855 случаев заражения "Дельтой". Как утверждают в Минздраве, больше всего заболевших в западных областях Украины, а лидером по распространению коронавируса "Дельта" является Черновицкая область — 68 подтвержденных случаев.