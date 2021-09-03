Хуже всего на Западе и Юге: в Украине зафиксировали 855 заражений коронавирусом "Дельта"

Больше всего заболевших — в Черновицкой, Одесской, Ровенкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

По состоянию на 31 августа в Украине зарегистрировали 855 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Радио Свобода".

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При этом "лидерами" по числу зарегистрированных случаев являются, преимущественно, западные регионы.

ТОП-5 регионов по распространению штамма "дельта":

Черновицкая область — 68 случаев;

Одесская область — 61 случай;

Ровенская область — 60 случаев;

Ивано-Франковская область — 58 случаев;

Тернопольская область — 52 случая.

В остальных областях ситуация такая:

Волынская область — 47 случаев;

Киевская область — 47 случаев;

Донецкая область — 47 случаев;

Харьковская область — 45 случаев;

Винницкая область — 43 случая;

Луганская область — 43 случая;

Житомирская область — 39 случаев;

Хмельницкая область — 39 случаев;

Закарпатская область — 37 случаев;

Полтавская область — 31 случай;

Черниговская область — 25 случаев

Львовская область — 24 случаев;

город Киев — 21 случай;

Черкасская область — 20 случаев;

Кировоградская область — 18 случаев;

Запорожская область — 11 случаев;

Сумская область — 10 случаев;

Николаевская область — 4 случая;

Днепропетровская область — 3 случая;

Херсонская область — 2 случая.

Примечательно, что, по мнению ученых, вероятность госпитализации в случае заражения штаммом "Дельта" в два раза выше, чем если бы человек заразился первоначальным ("уханьским") штаммом COVID-19. При этом исследователи отмечают, что вакцинация от коронавируса дает серьезный защитный эффект, в том числе против штамма "дельта".

Напомним, что за 2 сентября в Украине зафиксировали 2 683 новых случая инфицирования коронавирусом, при этом 826 человек были госпитализированы. Умерли 45 человек, выздоровели 1 112.

Ранее также сообщалось, что несмотря на успешную кампанию по вакцинации в Израиле и то, что страна первой заявила о том, что привито почти все население, сейчас там наблюдается новый виток пандемии. 1 сентября там зафиксировали около 11 тысяч заболевших, на следующий день — более 20 тысяч. Ученые утверждают, что две прививки Pfizer менее эффективны против "Дельты", чем естественный иммунитет.