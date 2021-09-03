Хуже всего на Западе и Юге: в Украине зафиксировали 855 заражений коронавирусом "Дельта"
Больше всего заболевших — в Черновицкой, Одесской, Ровенкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
По состоянию на 31 августа в Украине зарегистрировали 855 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Радио Свобода".
При этом "лидерами" по числу зарегистрированных случаев являются, преимущественно, западные регионы.
ТОП-5 регионов по распространению штамма "дельта":
- Черновицкая область — 68 случаев;
- Одесская область — 61 случай;
- Ровенская область — 60 случаев;
- Ивано-Франковская область — 58 случаев;
- Тернопольская область — 52 случая.
В остальных областях ситуация такая:
- Волынская область — 47 случаев;
- Киевская область — 47 случаев;
- Донецкая область — 47 случаев;
- Харьковская область — 45 случаев;
- Винницкая область — 43 случая;
- Луганская область — 43 случая;
- Житомирская область — 39 случаев;
- Хмельницкая область — 39 случаев;
- Закарпатская область — 37 случаев;
- Полтавская область — 31 случай;
- Черниговская область — 25 случаев
- Львовская область — 24 случаев;
- город Киев — 21 случай;
- Черкасская область — 20 случаев;
- Кировоградская область — 18 случаев;
- Запорожская область — 11 случаев;
- Сумская область — 10 случаев;
- Николаевская область — 4 случая;
- Днепропетровская область — 3 случая;
- Херсонская область — 2 случая.
Примечательно, что, по мнению ученых, вероятность госпитализации в случае заражения штаммом "Дельта" в два раза выше, чем если бы человек заразился первоначальным ("уханьским") штаммом COVID-19. При этом исследователи отмечают, что вакцинация от коронавируса дает серьезный защитный эффект, в том числе против штамма "дельта".
Напомним, что за 2 сентября в Украине зафиксировали 2 683 новых случая инфицирования коронавирусом, при этом 826 человек были госпитализированы. Умерли 45 человек, выздоровели 1 112.
Ранее также сообщалось, что несмотря на успешную кампанию по вакцинации в Израиле и то, что страна первой заявила о том, что привито почти все население, сейчас там наблюдается новый виток пандемии. 1 сентября там зафиксировали около 11 тысяч заболевших, на следующий день — более 20 тысяч. Ученые утверждают, что две прививки Pfizer менее эффективны против "Дельты", чем естественный иммунитет.