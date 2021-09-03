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Найгірше на Заході і Півдні: в Україні зафіксували 855 заражень коронавірусом "Дельта"

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коронавірус, Україна, дельта
Фото: Радіо Свобода

Найбільше хворих — у Чернівецькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Станом на 31 серпня в Україні зареєстрували 855 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта". Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "Радіо Свобода".

При цьому "лідерами" за кількістю зареєстрованих випадків є переважно західні регіони.

ТОП-5 регіонів з поширення штаму "дельта":

  • Чернівецька область — 68 випадків;
  • Одеська область — 61 випадок;
  • Рівненська область — 60 випадків;
  • Івано-Франківська область — 58 випадків;
  • Тернопільська область — 52 випадки.

В інших областях ситуація така:

  • Волинська область — 47 випадків;
  • Київська область — 47 випадків;
  • Донецька область — 47 випадків;
  • Харківська область — 45 випадків;
  • Вінницька область — 43 випадки;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Житомирська область — 39 випадків;
  • Хмельницька область — 39 випадків;
  • Закарпатська область — 37 випадків;
  • Полтавська область — 31 випадок;
  • Чернігівська область — 25 випадків
  • Львівська область — 24 випадки;
  • місто Київ — 21 випадок;
  • Черкаська область — 20 випадків;
  • Кіровоградська область — 18 випадків;
  • Запорізька область — 11 випадків;
  • Сумська область — 10 випадків;
  • Миколаївська область — 4 випадки;
  • Дніпропетровська область — 3 випадки;
  • Херсонська область — 2 випадки.

Примітно, що, на думку вчених, вірогідність госпіталізації в разі зараження штамом "Дельта" у два рази вища, ніж якби людина заразилася початковим ("Уханьським") штамом COVID-19. При цьому дослідники зазначають, що вакцинація від коронавірусу дає серйозний захисний ефект, зокрема проти штаму "дельта".

Нагадаємо, що за 2 вересня в Україні зафіксували 2 683 нових випадки інфікування коронавірусом, при цьому 826 осіб було госпіталізовано. Померли 45 осіб, видужали 1 112.

Раніше також повідомлялося, що незважаючи на успішну кампанію з вакцинації в Ізраїлі і те, що країна першою заявила про те, що щеплено майже все населення, наразі там спостерігається новий виток пандемії. 1 вересня там зафіксували близько 11 тисяч хворих, наступного дня — понад 20 тисяч. Учені стверджують, що два щеплення Pfizer менш ефективні проти "Дельти", ніж природний імунітет.