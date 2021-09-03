Найгірше на Заході і Півдні: в Україні зафіксували 855 заражень коронавірусом "Дельта"
Найбільше хворих — у Чернівецькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.
Станом на 31 серпня в Україні зареєстрували 855 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта". Про це йдеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит "Радіо Свобода".
При цьому "лідерами" за кількістю зареєстрованих випадків є переважно західні регіони.
ТОП-5 регіонів з поширення штаму "дельта":
- Чернівецька область — 68 випадків;
- Одеська область — 61 випадок;
- Рівненська область — 60 випадків;
- Івано-Франківська область — 58 випадків;
- Тернопільська область — 52 випадки.
В інших областях ситуація така:
- Волинська область — 47 випадків;
- Київська область — 47 випадків;
- Донецька область — 47 випадків;
- Харківська область — 45 випадків;
- Вінницька область — 43 випадки;
- Луганська область — 43 випадки;
- Житомирська область — 39 випадків;
- Хмельницька область — 39 випадків;
- Закарпатська область — 37 випадків;
- Полтавська область — 31 випадок;
- Чернігівська область — 25 випадків
- Львівська область — 24 випадки;
- місто Київ — 21 випадок;
- Черкаська область — 20 випадків;
- Кіровоградська область — 18 випадків;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Сумська область — 10 випадків;
- Миколаївська область — 4 випадки;
- Дніпропетровська область — 3 випадки;
- Херсонська область — 2 випадки.
Примітно, що, на думку вчених, вірогідність госпіталізації в разі зараження штамом "Дельта" у два рази вища, ніж якби людина заразилася початковим ("Уханьським") штамом COVID-19. При цьому дослідники зазначають, що вакцинація від коронавірусу дає серйозний захисний ефект, зокрема проти штаму "дельта".
Нагадаємо, що за 2 вересня в Україні зафіксували 2 683 нових випадки інфікування коронавірусом, при цьому 826 осіб було госпіталізовано. Померли 45 осіб, видужали 1 112.
Раніше також повідомлялося, що незважаючи на успішну кампанію з вакцинації в Ізраїлі і те, що країна першою заявила про те, що щеплено майже все населення, наразі там спостерігається новий виток пандемії. 1 вересня там зафіксували близько 11 тисяч хворих, наступного дня — понад 20 тисяч. Учені стверджують, що два щеплення Pfizer менш ефективні проти "Дельти", ніж природний імунітет.