Статистика коронавірусу на 3 вересня: 2 693 зараження і 826 госпіталізацій
За останній час число нових випадків захворювання рекордно зросло, зростає й число госпіталізацій.
За минулу добу в Україні зафіксували 2 683 нових випадки інфікування коронавірусом. Серед захворілих — 171 дитина і 40 медиків. Такі дані в п'ятницю, 3 вересня, назводить МОЗ.
За минулу добу 2 вересня:
- госпіталізовані — 826 осіб;
- померли — 45 осіб;
- одужали — 1 112 осіб;
- зробили тестів за добу — 54 375, з яких методом ПЛР — 23 538, методом ІФА — 7 305, експрес-тестів — 21 532.
За весь час пандемії:
- захворіли — 2 293 541 людина;
- одужали — 2 210 866 осіб;
- померли — 53 922 людини;
- проведено ПЛР-тестів — 12 055 523.
Лідери за новими захворювань:
- Київ — 321;
- Одеська область — 236;
- Харківська область — 231;
- Львівська область — 213;
- Дніпропетровська область — 191.
Число госпіталізацій зросло:
- 22 серпня — 425;
- 23 серпня — 410;
- 24 серпня — 682;
- 25 серпня — 464;
- 26 серпня — 868;
- 27 серпня — 708;
- 28 серпня — 772;
- 29 серпня — 583;
- 30 серпня — 470;
- 31 серпня — 874;
- 1 вересня -787;
- 2 вересня — 826.
За минулу добу також були вакциновані від коронавірусу 152 772 особи, з них перше щеплення отримали 46 826 осіб, друге — 104 946. Всього з початку кампанії вакцинувалися 5 498 949 чоловік, з яких обидві дози отримали 4 012 016 чоловік.
Як повідомлялося раніше, в березні-серпні аптечні мережі та уряд США викинули не менше 15,1 млн доз вакцин проти COVID-19. Однією з головних причин втрат вакцини є те, що дози поставляються в "оптовій" упаковці, після розкриття якої їх треба швидко використовувати.
Нагадаємо, в липні в Харківську область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без дотримання температурного режиму. Було зіпсовано близько 10 тис. доз, вони підлягають утилізації.