Статистика коронавірусу на 3 вересня: 2 693 зараження і 826 госпіталізацій

За останній час число нових випадків захворювання рекордно зросло, зростає й число госпіталізацій.

За минулу добу в Україні зафіксували 2 683 нових випадки інфікування коронавірусом. Серед захворілих — 171 дитина і 40 медиків. Такі дані в п'ятницю, 3 вересня, назводить МОЗ.

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За минулу добу 2 вересня:

госпіталізовані — 826 осіб;

померли — 45 осіб;

одужали — 1 112 осіб;

зробили тестів за добу — 54 375, з яких методом ПЛР — 23 538, методом ІФА — 7 305, експрес-тестів — 21 532.

За весь час пандемії:

захворіли — 2 293 541 людина;

одужали — 2 210 866 осіб;

померли — 53 922 людини;

проведено ПЛР-тестів — 12 055 523.

Лідери за новими захворювань:

Київ — 321;

Одеська область — 236;

Харківська область — 231;

Львівська область — 213;

Дніпропетровська область — 191.

Число госпіталізацій зросло:

22 серпня — 425;

23 серпня — 410;

24 серпня — 682;

25 серпня — 464;

26 серпня — 868;

27 серпня — 708;

28 серпня — 772;

29 серпня — 583;

30 серпня — 470;

31 серпня — 874;

1 вересня -787;

2 вересня — 826.

За минулу добу також були вакциновані від коронавірусу 152 772 особи, з них перше щеплення отримали 46 826 осіб, друге — 104 946. Всього з початку кампанії вакцинувалися 5 498 949 чоловік, з яких обидві дози отримали 4 012 016 чоловік.

Як повідомлялося раніше, в березні-серпні аптечні мережі та уряд США викинули не менше 15,1 млн доз вакцин проти COVID-19. Однією з головних причин втрат вакцини є те, що дози поставляються в "оптовій" упаковці, після розкриття якої їх треба швидко використовувати.

Нагадаємо, в липні в Харківську область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без дотримання температурного режиму. Було зіпсовано близько 10 тис. доз, вони підлягають утилізації.