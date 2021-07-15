До Харкова доставили майже 10 тис. доз Pfizer з порушенням температурного режиму (відео)

У різні регіони країни неправильно доставили тисячі доз препарату Pfizer. Зіпсований препарат від COVID-19 підлягає утилізації.

У Харківську область доставили вакцину проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech без дотримання температурного режиму від -60 до -80 градусів за Цельсієм, пише Страна.

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Глава Національної медичної палати Сергій Кравченко передав журналістам відео, на якому видно, як вакцина від COVID-19 приїхала до Харкова без спеціального контейнера і холодових елементів.

Внутрішній трекер показав, що вакцина Pfizer довгий час перебувала при плюсовій температурі, а це є грубим порушенням умов зберігання.

Як розповів Сергій Кравченко, це не перший випадок порушення правил транспортування вакцин в Україні. У різні регіони країни загалом неправильно доставили близько 38 тисяч доз препарату Pfizer.

"Вдалося зняти поки тільки це одне відео з Харкова, але воно підтверджує, що було порушено холодовий ланцюг. Немає спецконтейнерів, холодових елементів, і по самій вакцині видно, що вона прибула розмороженою", — заявив Кравченко у коментарі журналістам.

У контейнері внутрішній трекер зафіксував температуру +12,6 градусів. Глава медпалати попередив, що вакцину повинні утилізувати після порушення холодового ланцюга.

[ + – ] Зіпсована вакцина Pfizer в Харкові

Департамент охорони здоровʼя Харківської ОДА прокоментував відео з постачанням вакцини. За словами чиновників, 9630 доз препарату Pfizer/BioNTech з 21,6 тисяч було зіпсовано, але на облік в медустанови вакцини не потрапили. Після виявлення порушень транспортування препарат пройшов карантин і був повернутий держпідприємству "Укрмедпостач".

"1 липня 2021 направлено відповідні листи в ДП "Укрмедпостач" і до Міністерства охорони здоровʼя України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування були переміщені в зону карантину і згодом повернуті в ДП "Укрмедпостач", — йдеться в повідомленні Департаменту.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні стартувала вакцинація населення препаратом Pfizer. Вакцину від COVID-19 в першу чергу отримають люди похилого віку з хронічними захворюваннями, а імунізація проходитиме в центрах вакцинації населення.

Також Фокус розповідав, чому вакцину Pfizer в Україну завозять невеликими партіями. За словами фахівців, вакцина Pfizer логістично досить складна, а таких препаратів в Україні ще не було. Державі економічно вигідно закуповувати маленькі партії Pfizer і завозити їх в Україну.