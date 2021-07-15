В Харьков доставили почти 10 тыс. доз Pfizer с нарушением температурного режима (видео)

В разные регионы страны неправильно доставили тысячи доз препарата Pfizer. Испорченный препарат от COVID-19 подлежит утилизации.

В Харьковскую область доставили вакцину против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech без соблюдения температурного режима от -60 до -80 градусов по Цельсию, пишет Страна.

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Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко передал журналистам видео, на котором видно, как вакцина от COVID-19 приехала в Харьков без специального контейнера и холодовых элементов.

Внутренний трекер показал, что вакцина Pfizer долгое время находилась при плюсовой температуре, а это является грубым нарушением условий хранения.

Как рассказал Сергей Кравченко, это не первый случай нарушения правил транспортировки вакцин в Украине. В разные регионы страны в целом неправильно доставили около 38 тысяч доз препарата Pfizer.

"Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной", – заявил Кравченко в комментарии журналистам.

В контейнере внутренний трекер зафиксировал температуру +12,6 градусов. Глава медпалаты предупредил, что вакцину должны утилизировать после нарушения холодовой цепи.

[ + – ] Испорченная вакцина Pfizer в Харькове

Департамент охраны здоровья Харьковской ОГА прокомментировал видео с поставкой вакцины. По словам чиновников, 9630 доз препарата Pfizer/BioNTech из 21,6 тысяч были испорчены, но на учет в медучреждения вакцины не попали. После выявления нарушений транспортировки препарат прошел карантин и был возвращен госпредприятию "Укрмедпостач".

"1 июля 2021 направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач", — говорится в сообщении Департамента.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовала вакцинация населения препаратом Pfizer. Вакцину от COVID-19 в первую очередь получат пожилые люди с хроническими заболеваниями, а иммунизация будет проходить в центрах вакцинации населения.

Также Фокус рассказывал, почему вакцину Pfizer в Украину завозят небольшими партиями. По словам специалистов, вакцина Pfizer логистически достаточно сложная, а таких препаратом в Украине еще не было. Государство экономически выгодно закупать маленькие партии Pfizer и завозить их в Украину.