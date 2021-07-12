В Crown Agents сообщили, почему вакцину Pfizer в Украину завозят небольшими партиями

Пока агентство поставило только 3% законтрактованной до конца года вакцины.

Британское закупочное агентство Crown Agents завезло в Украину 601 тыс. доз вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета. Об этом сказала глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Агентство подписало трехсторонний контракт на поставку, в рамках которого до конца этого года в Украину будет поставлено 20 млн доз этой вакцины.

Коротченко отметила, что "вакцина Pfizer логистически достаточно сложная, таких вакцин в Украине еще не было".

Агентство поставляет эту вакцину с декабря прошлого года для британского правительства и убедилось, что "механизм ввоза мелкими партиями является экономически выгодным: привезли, привили, привезли следующую партию. Ввезти сразу много вакцины и хранить ее в холодильнике – дорого".

Отметим, вакцина Comirnaty, производства Pfizer-BioNTech, должна храниться и транспортироваться при температуре от -60°C до -80°C. Срок ее годности при такой температуре составляет шесть месяцев.

Неразведенную размороженную вакцину можно хранить:

до 120 часов (5 суток) при температуре от 2°C до 8°C;

до 2 часов при температуре не выше 25°C.

После разведения вакцина должна храниться не более 6 часов при температуре от 2°C до 25°C.

В мае Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после размораживания не открытые флаконы вакцины Pfizer можно хранить в обычном холодильнике до месяца (а не 5 суток, как было установлено ранее).

Напомним, Pfizer и BioNTech планируют запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование третьей дозы их вакцины. Компании получили "обнадеживающие данные" в ходе продолжающегося испытания бустерного укола, говорится в их совместном заявлении.

ЕМА обнаружило связь между вакцинами Pfizer и Moderna и заболеваниями сердца. Комитет фармакологического надзора по оценке рисков (PRAC) выяснил, что использование вакцин на основе мРНК в редких случаях может провоцировать развитие миокардита и перикардита — воспалений, которые часто вызывают одышку, боль в груди и учащенное сердцебиения. Эксперты порекомендовали включить эти заболевания в список возможных побочных эффектов, а также предупреждать медиков и пациентов о возможных осложнениях.