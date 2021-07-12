У Crown Agents повідомили, чому вакцину Pfizer в Україну завозять невеликими партіями

Поки агентство поставило тільки 3% законтрактованої до кінця року вакцини.

Британське закупівельне агентство Crown Agents завезло в Україну 601 тис. доз вакцини Pfizer, закупленої за кошти держбюджету. Про це сказала глава представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Агентство підписало тристоронній контракт на постачання, у рамках якого до кінця цього року в Україні у буде поставлено 20 млн доз цієї вакцини.

Коротченко зазначила, що "вакцина Pfizer логістично досить складна, таких вакцин в Україні ще не було".

Агентство постачає цю вакцину з грудня минулого року для британського уряду і переконалося, що "механізм ввезення дрібними партіями є економічно вигідним: привезли, прищепили, привезли наступну партію. Увезти відразу багато вакцини і зберігати її в холодильнику — дорого".

Зазначимо, вакцина Comirnaty, виробництва Pfizer-BioNTech, повинна зберігатися і транспортуватися за температури від -60 ° C до -80 ° C. Термін її придатності за такої температури становить шість місяців.

Нерозведену розморожену вакцину можна зберігати:

до 120 годин (5 діб) за температури від 2 ° C до 8 ° C;

до 2 годин за температури не вище 25 ° C.

Після розведення вакцина повинна зберігатися не більше 6 годин за температури від 2 ° C до 25 ° C.

У травні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що після розморожування не відкриті флакони вакцини Pfizer можна зберігати у звичайному холодильнику до місяця (а не 5 діб, як було встановлено раніше).

Нагадаємо, Pfizer і BioNTech планують запросити дозвіл Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейського агентства лікарських засобів (EMA) на використання третьої дози їхньої вакцини. Компанії отримали "обнадійливі дані" в ході випробування бустерного уколу, йдеться в їхній спільній заяві.

ЕМА виявило звʼязок між вакцинами Pfizer і Moderna та захворюваннями серця. Комітет фармакологічного нагляду за оцінкою ризиків (PRAC) зʼясував, що використання вакцин на основі мРНК у рідкісних випадках може провокувати розвиток міокардиту і перикардиту — запалень, які часто викликають задишку, біль у грудях і прискорене серцебиття. Експерти порекомендували включити ці захворювання в список можливих побічних ефектів, а також попереджати медиків і пацієнтів про можливі ускладнення.