Вакцину Pfizer начали применять в центрах массовой вакцинации

Самую долгожданную вакцину сделали доступной после того, как стало известно, что Украина получит 1 млн доз

Вакцина Comirnaty, произведенная Pfizer-BioNTech, теперь доступна в центрах массовой вакцинации. Ее могут получить все желающие, но приоритет будет у пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

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Об этом сообщил Минздрав.

Отмечается, что до конца июля Украина получит 1 млн доз вакцины Comirnaty. Поэтому и решено сделать ее "доступной для широкой общественности".

Одновременно Минздрав напомним, что в Украине ежедневно работают до 2 тыс. пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac, произведенную Sinovac Biotech.

"По данным последних исследований, вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100%ную эффективность в предупреждении госпитализации и смерти", – сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он отметил, что все вакцины, которые использует Украина, одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 12 июля Украина получила около 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac, 1,7 млн доз Comirnaty и 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca различных производителей.

Статистика вакцинации по маркам вакцин на 12 июля (число введенных доз):

CoronaVac – 739 999;

Comirnaty – 723 982;

CoviShield (AstraZeneca) – 487 187;

AstraZeneca – 360 134;

Janssen – 390.

Напомним, в агентстве Crown Agents сообщили, почему вакцину Pfizer в Украину завозят небольшими партиями — так проще и дешевле.

Центры вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Киеве и семи городах Киевской области перешли на ежедневный режим работы.