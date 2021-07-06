Центры вакцинации в Киеве и области переходят на ежедневный режим работы

Нововведение, помимо столицы, затронет еще семь городов, где расположен 21 минивакцинальный центр. Они будут работать до 17:00.

Центры вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Киеве и семи городах Киевской области переходят на ежедневный режим работы.

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Об этом сообщает в Telegram верифицированный Минздравом проект о коронавирусе в Украине "Коронавірус_інфо".

Теперь центры будут работать с 10:00 до 17:30 в Киеве и с 9:00 до 17:00 в Киевской области.

Кроме того, в выходные киевляне смогут вакцинироваться с 9:00 до 15:00 в одном из 21 минивакцинальных центров в медучреждениях столицы.

Просмотреть перечень всех пунктов и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против коронавируса по этой ссылке.

В Минздраве отметили, что данная информация периодически обновляется.

[ + – ] Информация о вакцинации

Ранее Минздрав попросил украинцев сообщать в соцсетях о своей вакцинации от коронавируса.

В свою очередь, глава Минздрава Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в Украине. По его мнению, если не будет новых мутаций коронавирусной инфекции, то очередная волна COVID-19 ожидается в осенне-зимний период.

Кроме того, мы сообщали о планах Минздрава до конца лета вакцинировать 10 миллионов украинцев.