Минздрав просит украинцев сообщать в соцсетях о своей вакцинации от коронавируса

Таким образом в ведомстве надеются привлечь к вакцинированию как можно больше людей.

Министерство здравоохранения Украины призвало украинцев, сделавших прививки от коронавирусной инфекции, сообщать об этом в социальных сетях.

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На странице Минздрава в Facebook сообщается, что в Украине уже сделано более двух миллионов прививок от коронавируса.

"Если вы уже привились или запланировали поход в пункт вакцинации – расскажите об этом на своей странице в соцсетях. Напишите пост и добавьте нашу новую рамку "Я вакцинируюсь" к фотографии в профиле", – сказано в сообщении.

Также ведомство опубликовало инструкцию, как это сделать:

Перейдите на страницу www.facebook.com/profilepicframes

Слева в строке поиска найдите рамку, введя ее название "Я вакцинируюсь" или имя автора: МЗ

Выберите рамку из списка результатов.

Нажмите "установить, как аватар"

[ + – ] Сообщение Минздрава

Ранее сообщалось, что в Украине на сегодняшний день приоритетно прививают от COVID-19 взрослое население, но Минздрав начал подготовку к старту возможной кампании иммунизации подростков.

В свою очередь, глава Минздрава Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки COVID-19 в Украине. По его словам, если не будет новых мутаций коронавирусной инфекции, то очередная волна COVID-19 ожидается на осенне-зимний период.

Также мі сообщали о планах Минздрава до конца лета вакцинировать 10 миллионов украинцев.