МОЗ просить українців повідомляти в соцмережах про свою вакцинації від коронавируса

Таким чином у відомстві сподіваються залучити до вакцинації як можна більше людей.

Міністерство охорони здоров'я України закликало українців, які зробили щеплення від коронавирусной інфекції, повідомляти про це в соціальних мережах.

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На сторінці МОЗ в Facebook повідомляється, що в Україні вже зроблено більше двох мільйонів щеплень від коронавируса.

"Якщо ви вже зробили щеплення або запланували похід в пункт вакцинації — розкажіть про це на своїй сторінці в соцмережах. Напишіть пост і додайте нашу нову рамку" Я вакцинують "до фотографії в профілі", — сказано в повідомленні.

Також відомство опублікувало інструкцію, як це зробити:

Перейдіть на сторінку www.facebook.com/profilepicframes

Зліва в рядку пошуку знайдіть рамку, ввівши її назву "Я вакцинують" або ім'я автора: МОЗ

Виберіть рамку зі списку результатів.

Натисніть "встановити, як аватар"

[ + – ] повідомлення МОЗ

Раніше повідомлялося, що в Україні на сьогоднішній день є пріоритетним прищеплюють від COVID-19 доросле населення, але МОЗ почало підготовку до старту можливої кампанії імунізації підлітків.

У свою чергу, глава МОЗ Віктор Ляшко назвав терміни нового спалаху COVID-19 в Україні. За його словами, якщо не буде нових мутацій коронавирусной інфекції, то чергова хвиля COVID-19 очікується на осінньо-зимовий період.

Також мі повідомляли про плани МОЗ до кінця літа вакцинувати 10 мільйонів українців.