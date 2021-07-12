Вакцину Pfizer почали застосовувати в центрах масової вакцинації

Найбільшу довгоочікувану вакцину зробили доступною після того, як стало відомо, що Україна отримає 1 млн доз

Вакцина Comirnaty, вироблена Pfizer-BioNTech, наразі доступна в центрах масової вакцинації. Її можуть отримати всі охочі, але пріоритет буде в літніх і людей із супутніми захворюваннями.

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Про це повідомив МОЗ.

Зазначається, що до кінця липня Україна отримає 1 млн доз вакцини Comirnaty. Тому і вирішено зробити її "доступною для широкого загалу".

Одночасно МОЗ нагадало, що в Україні щодня працюють до 2 тис. пунктів вакцинації, де використовують вакцину CoronaVac, вироблену Sinovac Biotech.

"За даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність у 83,5% в запобіганні симптоматичних захворювань COVID-19 і 100%-ву ефективність у попередженні госпіталізації і смерті", — сказав заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що всі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ).

Станом на 12 липня Україна отримала близько 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac, 1,7 млн доз Comirnaty і 1,6 млн доз вакцини AstraZeneca різних виробників.

Статистика вакцинації по марках вакцин на 12 липня (число введених доз):

CoronaVac — 739 999;

Comirnaty — 723 982;

CoviShield (AstraZeneca) — 487 187;

AstraZeneca — 360 134;

Janssen — 390.

Нагадаємо, в агентстві Crown Agents повідомили, чому вакцину Pfizer в Україну завозять невеликими партіями — так простіше і дешевше.

Центри вакцинації населення від коронавірусної інфекції в Києві і семи містах Київської області перейшли на щоденний режим роботи.