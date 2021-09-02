У США за півроку викинули 15,1 млн доз вакцин від коронавірусу

Однією з головних причин втрат вакцини є те, що дози поставляються в "оптовій" упаковці, після розтину якої їх треба швидко використовувати.

У березні — серпні аптечні мережі й уряди штатів викинули не менше 15,1 млн доз вакцин проти COVID-19. Про це пише NBC News з посиланням на дані CDC (Центри з контролю і профілактики захворювань).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зокрема, чотири національні мережі аптек втратили:

Walgreens — 2,6 млн доз;

CVS — 2,3 млн;

Walmart — 1,6 млн;

Rite Aid — 1,1 млн.

Видання зазначає, що ці дані неповні, оскільки відомості не надали деякі штати і федеральні постачальники. Наприклад, CDC повідомила, що в штаті Мічиган з березня втрачено всього 12 доз, але департамент охорони здоров'я та соціальних служб самого штату пише, що з грудня викинуті 257 673 дози.

[ + – ] Втрати вакцин від коронавірусу в США по місяцях

CDC не вказує причини, через які викинуто вакцини.

Видання зазначає, що таких причин може бути багато: від тріснутого флакона або помилки розведення вакцини до несправності морозильника і до більшої кількості доз у флаконі, ніж людей, які прийшли вакцинуватися.

"Це трагічно, що в нас вакцини витрачаються даремно, в той час як у багатьох африканських країнах не вакциновано навіть 5% населення", — сказала Шаріфа Секалала, доцентка в Уорікському університеті.

Прессекретар CDC Крістен Нордлунд вважає, що частка витрачених даремно вакцин залишається надзвичайно низькою, що "свідчить про тісне партнерство між федеральним урядом, юрисдикціями і постачальниками вакцин".

Він додав, що важливо не втрачати жодної можливості вакцинувати, навіть якщо це може збільшити ймовірність того, що невикористані дози залишаться у флаконі.

Представник CVS заявив: "Якщо ми опиняємося перед вибором: врятувати життя або трохи поліпшити наші звітні дані про відходи, то завжди виберемо перше".

Станом на 31 серпня в США було розподілено 438 млн доз вакцин, ще 111,7 млн доз передали іншим країнам. З початку кампанії вакцинації в країні введено 368 млн доз різних вакцин.

Серед штатів Техас став лідером з втрат вакцин — 517 746 доз.

Лара Антон, прессекретарка Департаменту державної охорони здоров'я Техасу, сказала, що влада штату вимагає не чекати, поки на пунктах вакцинації знайдуть достатньо людей, щоб використовувати кожну дозу у флаконі, незважаючи на те, що це може призвести до втрати доз. Також вона повідомила, що штат втратив 47 тис. доз через відключення електроенергії на двох сховищах.

Одним із факторів, що сприяють втраті вакцин, є спосіб їхньої упаковки. Більшість вакцин від інших хвороб випускається у флаконах з однієї дозою. Але з коронавірусом це не так: вакцина Moderna містить до 15 доз у флаконі, Pfizer — до шести, Johnson & Johnson — до п'яти.

Флакон вакцини Moderna необхідно викинути через 12 годин після першого проколу, Pfizer і Johnson & Johnson — через шість годин.

Нагадаємо, в липні в Харківську область доставили вакцину Pfizer/BioNTech без дотримання температурного режиму. Було зіпсовано близько 10 тис. доз, вони підлягають утилізації.

29 серпня Україна отримала 188 370 доз вакцини від коронавірусу, виробленої Pfizer. Її разом із розчинником для розведення вакцин надав уряд США.