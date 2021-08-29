Україна отримала 188 370 доз вакцини Pfizer

Безкоштовну партію вакцини в рамках ініціативи COVAX надав Україні уряд США.

Сьогодні, 29 серпня, Україна отримала ще 188 370 доз вакцини від коронавірусу Comirnaty, виробленої компаніями Pfizer і BioNTech. Цю партію разом з розчинником для розведення вакцин надав уряд США через ініціативу COVAX, повідомив МОЗ.

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Доставку організував Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання та логістику з дотриманням відповідного холодового ланцюга забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID (вакцину потрібно зберігати при температурі не вище -70 градусів за Цельсієм).

У липні ЮНІСЕФ доставив 2 млн доз вакцини Moderna, які також надали США через COVAX.

"США підтримують глобальну боротьбу з COVID-19, і ці вакцини є одним з кращих засобів боротьби з пандемією", — йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

В цілому Україна отримала 4,33 млн вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna і AstraZeneca) в рамках COVAX. Такі поставки для всіх країн безкоштовні.

У МОЗ заявили, що поставки в рамках COVAX продовжаться. Раніше повідомлялося, що через цей механізм бідні країни повинні отримати вакцини, достатні для захисту 20% населення від коронавірусу.

Крім безкоштовних вакцин в рамках COVAX, Україна також отримує вакцини за контрактами, укладеними безпосередньо з їхніми виробниками.

За даними РНБО, без урахування сьогоднішньої поставки, Україна вже отримала 19,1 млн доз різних вакцин.

Поставки вакцин в Україну на 26 серпня:

Sinovac (CoronaVac) — 8 238 316;

AstraZeneca — 4 908 180;

Pfizer-BioNTech — 3 855 150;

Moderna — 2 142 900;

Всього — 19 144 546.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що в Україні може з'явитися однодозова вакцина Janssen компанії Johnson & Johnson. Цей препарат, за його словами, допоміг би Україні досягти позначки в 5 млн вакцинованих українців протягом поточного літа.

Але на сьогоднішній день в наявності є 11 млн доз вакцин від COVID-19 і, як зазначає глава МОЗ, недоречно завозити в Україну ще один препарат від коронавірусної інфекції.

Раніше Фокус розповідав, чому в Україні не змогли вакцинувати 10 млн українців до кінця літа. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що за літо не зробили 10 млн щеплень через велику кількість свят. За словами міністра, план з вакцинації населення буде виконаний з затримкою на один тиждень.