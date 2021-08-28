"Якби не ці свята": Ляшко розповів, що завадило вакцинувати 10 млн українців до вересня

План по вакцинації населення від COVID-19 в Україні виконають із затримкою на один тиждень. Зараз щеплення отримали 8,8 млн осіб.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому не виконав обіцянку про 10 млн зроблених щеплень від COVID-19 до кінця літа. Про це міністр охорони здоров'я розповів журналістам з нагоди 100 днів перебування на посаді.

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Ще в травні перед призначенням на посаду глави МОЗ Віктор Ляшко обіцяв, що до кінця літа в Україні зроблять 10 млн щеплень від COVID-19.

На сьогоднішній зустрічі з журналістами міністр охорони здоров'я заявив, що план по вакцинації населення виконають із затримкою.

За словами Віктора Ляшка, в Україні за літо не зробили 10 млн щеплень через велику кількість свят.

"Коли я заходив на посаду міністра охорони здоров'я, обіцяв, що пріоритетом буде вакцинація проти COVID-19. Щоб українці могли вакцинуватися, подорожувати і працювати. Я в принципі цю обіцянку виконав ... Якби не ці свята і не українське "після свят", ми спокійно потрапили б й до 10 млн до кінця літа", — пояснив міністр охорони здоров'я в спілкуванні з журналістами.

Глава МОЗ зазначив, що план щодо 10 млн щеплень від COVID-19 можуть виконати із затримкою на один тиждень. На даний момент в Україні зроблено 8,8 млн щеплень від коронавірусу, проте до кінця літа залишилося кілька днів.

"У нас 8,8 млн (8 802 596 щеплень — ред.), але ми розуміємо, що попереду ще 4 дні, з них одна субота — робоча. І, нехай у вересні, але 10 млн щеплень буде. Вакцина є", — підсумував Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

Раніше Фокус розповідав про розірвання договору з Індією про постачання вакцини до України. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, Україна розриває договір з Індією через невиконання частини контракту. Serum Institute India поставила до України тільки 500 тисяч доз вакцини від COVID-19 з 11 млн.

Також Фокус повідомляв, коли в Україні вакцинують 5 млн громадян. У МОЗ зазначили, що Україна подолає позначку в 5 млн вакцинованих від COVID-19 громадян на початку вересня.