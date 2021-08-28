"Если бы не эти праздники": Ляшко рассказал, что помешало вакцинировать 10 млн украинцев к сентябрю

План по вакцинации населения от COVID-19 в Украине выполнят с задержкой на одну неделю. Сейчас прививку получили 8,8 млн человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, почему не выполнил обещание про 10 млн сделанных прививок от COVID-19 до конца лета. Об этом министр здравоохранения рассказал журналистам по случаю 100 дней пребывания на должности.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Еще в мае перед назначением на должность главы МОЗ Виктор Ляшко обещал, что до конца лета в Украине сделают 10 млн прививок от COVID-19.

На сегодняшней встрече с журналистами министр здравоохранения заявил, что план по вакцинации населения выполнят с задержкой.

По словам Виктора Ляшко, в Украине за лето не сделали 10 млн прививок из-за большого количества праздников.

"Когда я заходил на должность министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против COVID-19. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я в принципе это обещание выполнил…Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета", — объяснил министр здравоохранения в общении с журналистами.

Глава МОЗ отметил, что план по 10 млн прививок от COVID-19 могут выполнить с задержкой на одну неделю. На данный момент в Украине сделано 8,8 млн прививок от коронавируса, однако до конца лета осталось несколько дней.

"У нас 8,8 млн (8 802 596 прививок — ред.), но мы понимаем, что впереди еще 4 дня, из них одна суббота — рабочая. И, пусть в сентябре, но 10 млн уколов будет. Вакцина есть", — подытожил Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

Ранее Фокус рассказывал о разрыве договора с Индией о поставках вакцины в Украину. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, Украина разрывает договор с Индией из-за невыполнения части контракта. Serum Institute India поставила в Украину только 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 из 11 млн.

Также Фокус сообщал, когда в Украине вакцинируют 5 млн граждан. В МОЗ отметили, что Украина перешагнет отметку в 5 млн вакцинированных от COVID-19 граждан в начале сентября.