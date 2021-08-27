Маски останутся надолго: в МОЗ рассказали, когда вакцинируют первые 5 млн украинцев

До конца 2021 года Украина ожидает поставок 28 млн доз вакцины от COVID-19, большая часть из которых — препараты Pfizer и CoronaVac.

Минздрав ожидает, что в начале сентября Украина перешагнет отметку в 5 млн вакцинированных граждан. Такими ожиданиями в интервью ВВС Украина поделился замглавы МОЗ Игорь Кузин.

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Собеседник напомнил, что главный санврач вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко неоднократно обещали привить от COVID-19 до конца лета 5 млн украинцев, однако на сегодняшний день в Украине вакцинировано всего 3 млн граждан. Журналист выразил сомнение, что власти успеют вакцинировать за несколько дней еще два миллиона человек.

"Мы прививаем почти миллион в течение недели, это неплохие показатели. Возможно, эти 5 млн будут уже в первые недели сентября. И это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких прививочных пунктов, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации", — продолжил Игорь Кузин в общении с журналистами.

Всего в Украину, как рассказывает главный санврач, прибыло 17 млн доз вакцин, девять из которых хранятся на национальных и областных складах для дальнейшего использования. К концу 2021 года МОЗ ожидает поставку еще 28 млн доз, большая часть из которых — вакцины Pfizer и CoronaVac.

Игорь Кузин также отбросил возможность отмены масочного режима и предположил, что маски с защитными респираторами останутся в обществе до окончания пандемии COVID-19.

"Маски будут оставаться еще достаточно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире. Маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", — резюмировал замглавы МОЗ в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что в МОЗ анонсировали возможные ограничения для непривитых граждан. По словам Игоря Кузина, Украина будет использовать опыт стран Европы и ограничивать невакцинированным гражданам доступ к публичным местам.

Также Фокус рассказывал о том, как будут работать учебные заведения в условиях адаптивного карантина. Замглавы МОЗ Игорь Кузин напомнил, что школы, детские сады и университеты не смогут работать в желтой или оранжевой зоне карантина, если 80% персонала не получили прививку от COVID-19.