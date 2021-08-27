Маски залишаться надовго: у МОЗ розповіли, коли вакцинують перші 5 млн українців

До кінця 2021 року Україна очікує постачання 28 млн доз вакцини від COVID-19, велика частина з яких — препарати Pfizer і CoronaVac.

МОЗ очікує, що на початку вересня Україна подолає позначку в 5 млн вакцинованих громадян. Такими очікуваннями в інтерв'ю ВВС Україна поділився заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

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Співрозмовник нагадав, що головний санлікар разом з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком неодноразово обіцяли прищепити від COVID-19 до кінця літа 5 млн українців, проте на сьогодні в Україні вакциновано всього 3 млн громадян. Журналіст висловив сумнів, що влада встигне вакцинувати за кілька днів ще два мільйони людей.

"Ми прищеплюємо майже мільйон протягом тижня, це непогані показники. Можливо, ці 5 млн будуть уже в перші тижні вересня. І це вже велике досягнення. Ми починали з кількох прищепних пунктів, а зараз максимально розгорнули інфраструктуру вакцинації", — продовжив Ігор Кузін у спілкуванні з журналістами.

Усього в Україну, як розповідає головний санлікар, прибуло 17 млн доз вакцин, дев'ять з яких зберігаються на національних і обласних складах для подальшого використання. До кінця 2021 року МОЗ очікує постачання ще 28 млн доз, велика частина з яких — вакцини Pfizer і CoronaVac.

Ігор Кузін також відкинув можливість скасування масочного режиму і припустив, що маски із захисними респіраторами залишаться в суспільстві до закінчення пандемії COVID-19.

"Маски залишатимуться ще досить довго. Можливо, до останніх днів подолання пандемії у світі. Маски є досить ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Маски рекомендовані в приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий і ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", — резюмував заступник голови МОЗ у спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що в МОЗ анонсували можливі обмеження для нещеплених громадян. За словами Ігоря Кузіна, Україна буде використовувати досвід країн Європи та обмежувати невакцинованим громадянам доступ до публічних місць.

Також Фокус розповідав про те, як будуть працювати навчальні заклади в умовах адаптивного карантину. Заступник голови МОЗ Ігор Кузін нагадав, що школи, дитячі садки та університети не зможуть працювати в жовтій або помаранчевій зоні карантину, якщо 80% персоналу не отримали щеплення від COVID-19.