У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи і дитсадки на адаптивному карантині

Посилювати карантин для нещеплених громадян влада зможе за умови, якщо в Україні вакцинують понад 50% населення.

Навчальні заклади, у яких не буде вакциновано 80% персоналу, не зможуть працювати в жовтих або оранжевих зонах карантину. Про це попередив головний санлікар України Ігор Кузін.

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За словами заступника голови МОЗ, сьогодні в країнах Європи, де зафіксовані спалахи коронавірусу "Дельта", фіксують велику кількість заражених COVID-19 серед персоналу, а не дітей, тому норму про 80% вакцинованого колективу внесли до постанови Кабміну.

"Школи, де нещеплені більшість працівників, не зможуть брати дітей. Тому вчителі повинні самі вирішити, чи хочуть вони нормально працювати, чи їм доведеться викладати дистанційно і при цьому відчувати певний тиск батьків щодо цього рахунку. Норма про 80% щепленого колективу стосується і вихователів у дитсадках і викладачів в університетах", — заявив Кузін у спілкуванні з журналістами.

Як зазначив головний санлікар, незабаром почнеться навчальний рік, тому норма про 80% щепленого персоналу швидше зачіпає сферу освіти, ніж інших працівників соцсфери.

Наразі МОЗ, за словами Ігоря Кузіна, розробляє варіанти, щоб схожі обмеження стосувалися не тільки викладачів, але і співробітників критичної інфраструктури.

Посилювати карантин для нещеплених громадян влада зможе за умови, якщо в Україні вакцинують понад 50% населення.

"Коли ми будемо впевнені, що велика частина людей свідомо вибрала вакцинацію, мала доступ і отримала вакцину. Нам до цього ще далеко. Поки про це рано говорити", — підсумував Ігор Кузін в інтерв'ю журналістам.

Раніше Фокус повідомляв про можливі обмеження для нещеплених українців. У МОЗ повідомили, що невакцинованих громадян можуть не пускати в публічні місця для запобігання поширенню COVID-19. МОЗ попереджає, що нещеплених громадян можуть зобов'язати постійно здавати ПЛР-тести.

Також Фокус повідомляв, що МОЗ анонсувало терміни нового спалаху COVID-19. Загальнонаціональний локдаун в Україні можуть ввести в листопаді за умови перевищення захворюваності в більшості регіонів. Якщо українці будуть масово вакцинуватися, то локдаун можуть "відкласти" до грудня-січня.