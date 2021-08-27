В МОЗ рассказали, как будут работать школы и детсады на адаптивном карантине

Ужесточать карантин для непривитых граждан власти смогут при условии, если в Украине вакцинируют более 50% населения.

Учебные заведения, в которых не будет вакцинировано 80% персонала, не смогут работать в желтых или оранжевых зонах карантина. Об этом предупредил главный санврач Украины Игорь Кузин.

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По замглавы Минздрава, сегодня в странах Европы, где зафиксированы вспышки коронавируса "Дельта", фиксирует большое количество зараженных COVID-19 среди персонала, а не детей, поэтому норму о 80% вакцинированного коллектива внесли в постановление Кабмина.

"Школы, где непривито большинство работников, не смогут принимать детей. Поэтому учителя должны сами решить, хотят ли они нормально работать, или им придется преподавать дистанционно и при этом чувствовать определенное давление родителей на этот счет. Норма о 80% привитого коллектива касается и воспитателей в детсадах и преподавателей в университетах", — заявил Кузин в общении с журналистами.

Как отметил главный санврач, скоро начнется учебный год, поэтому норма о 80% привитого персонала быстрее затрагивает сферу образования, чем других работников соцсферы.

Сейчас Минздрав, по словам Игоря Кузина, разрабатывает варианты, чтобы похожие ограничения касались не только преподавателей, но и сотрудников критической инфраструктуры.

Ужесточать карантин для непривитых граждан власти смогут при условии, если в Украине вакцинируют более 50% населения.

"Когда мы будем уверены, что большая часть людей сознательно выбрала вакцинацию, имел доступ и получила вакцину. Нам до этого еще далеко. Пока об этом рано говорить", — подытожил Игорь Кузин в интервью журналистам.

Ранее Фокус сообщал о возможных ограничения для непривитых украинцев. В МОЗ сообщили, что невакцинированных граждан могут не пускать в публичные места для предотвращения распространения COVID-19. МОЗ предупреждает, что непривитых граждан могут обязать постоянно сдавать ПЦР-тесты.

Также Фокус сообщал, что МОЗ анонсировал сроки новой вспышки COVID-19. Общенациональный локдаун в Украине могут ввести в ноябре при условии превышения заболеваемости в большинстве регионов. Если украинцы будут массово вакцинироваться, то локдаун могут "отодвинуть" до декабря-января.