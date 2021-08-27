В МОЗ назвали сроки новой волны COVID-19 и анонсировали введение локдауна

Общенациональный локдаун в Украине могут ввести в ноябре при условии превышения заболеваемости в большинстве регионов.

Минздрав прогнозирует новую вспышку COVID-19 в Украине к концу осени. Об этом в интервью ВВС Украина рассказал главный санврач Игорь Кузин.

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По его словам, новая волна коронавирусной инфекции, вспышки которой уже фиксируются в европейских странах, обязательно дойдет до Украины.

Игорь Кузин предупредил, что Украина должна готовиться к новому росту заболеваемости COVID-19 в конце осени.

"Рано или поздно Украина столкнется с такой вспышкой. Ориентировочно это произойдет не раньше ноября. Поэтому должны готовиться", — подчеркнул главный санврач.

Замглавы Минздрава отметил, что сейчас Украина находится в зеленой зоне карантина, поэтому власти допускают проведение массовых мероприятий. Введение локдауна, по словам Кузина, зависит напрямую от темпов вакцинации и самих людей.

Если граждане будут ответственно выполнять рекомендации медиков и получать прививки, то локдаун могут "оттянуть" до декабря-января.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре. Решение о локдауне, о красной зон принимает местная власть. Но остается возможность общенационального локдауна, если будет превышение заболеваемости в большинстве регионов", — подытожил Кузин в интервью ВВС Украина.

Ранее Фокус рассказывал о новой вспышке COVID-19 в Украине. Глава МОЗ Виктор Ляшко предупредил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается зимой. В данный момент систему здравоохранения готовят к возможному всплеску коронавирусной болезни.

Также Фокус сообщал, что коронавирус "Дельта" может вызвать новую волну COVID-19. Как отметила эпидемиолог Ольга Голубовская, новая волна COVID-19 может вспыхнуть из-за наличия в стране разных штаммов вируса или от завоза в Украину агрессивных мутаций вируса.