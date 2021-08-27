У МОЗ назвали терміни нової хвилі COVID-19 та анонсували введення локдауну

Загальнонаціональний локдаун в Україні можуть ввести в листопаді за умови перевищення захворюваності в більшості регіонів.

МОЗ прогнозує новий спалах COVID-19 в Україні до кінця осені. Про це в інтерв'ю ВВС Україна розповів головний санлікар Ігор Кузін.

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За його словами, нова хвиля коронавірусної інфекції, спалахи якої вже фіксуються в європейських країнах, обов'язково дійде до України.

Ігор Кузін попередив, що Україна повинна готуватися до нового зростання захворюваності COVID-19 наприінці осені.

"Рано чи пізно Україна зіткнеться з таким спалахом. Орієнтовно це відбудеться не раніше листопада. Тому повинні готуватися", — підкреслив головний санлікар.

Заступник голови МОЗ зазначив, що зараз Україна знаходиться в зеленій зоні карантину, тому влада допускає проведення масових заходів. Введення локдауну, за словами Кузіна, залежить безпосередньо від темпів вакцинації і власне людей.

Якщо громадяни будуть відповідально виконувати рекомендації медиків та отримувати щеплення, то локдаун можуть "відтягнути" до грудня-січня.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді. Рішення про локдаун, про червону зону ухвалює місцева влада. Але залишається можливість загальнонаціонального локдауну, якщо буде перевищення захворюваності в більшості регіонів", — підсумував Кузін в інтерв'ю ВВС Україна.

Раніше Фокус розповідав про новий спалах COVID-19 в Україні. Глава МОЗ Віктор Ляшко попередив, що зростання захворюваності COVID-19 очікується взимку. Наразі систему охорони здоров'я готують до можливого спалаху коронавірусної хвороби.

Також Фокус повідомляв, що коронавірус "Дельта" може викликати нову хвилю COVID-19. Як зазначила епідеміологиня Ольга Голубовська, нова хвиля COVID-19 може спалахнути через наявність у країні різних штамів вірусу або від завезення в Україну агресивних мутацій вірусу.