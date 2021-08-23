Новий спалах COVID-19 в Україні очікується взимку, — Ляшко

В Україні фіксують поступове зростання захворюваності, яке спостерігалося в 2020 році. Систему охорони здоров'я готують до нового сплеску COVID-19.

Новий сплеск захворюваності коронавірусною інфекцією в Україні очікується вже взимку. Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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Міністр зазначив, що в країні триває масштабна вакцинація населення і зараз в центрах імунізації і у мобільних бригад в наявності є 9,5 млн доз.

Віктор Ляшко анонсував, що в серпні-вересні 2021 року Україна отримає ще близько 6,5 млн доз вакцин від COVID-19.

За словами глави МОЗ, в Україні і в країнах Євросоюзу динаміка зростання кількості випадків захворювання COVID-19 відрізняється, а нове зростання захворюваності очікується вже взимку-навесні 2022 року.

"В Україні ми бачимо поступове зростання, і воно відображає ту динаміку, яка була у нас в 2020 році. Тому, якщо дивитися цю динаміку, незважаючи на те, що це і інші штами, ми можемо говорити про щось більше зростання кількості випадків саме в зимовий період. А оскільки для грипу, грипоподібних захворювань для України більш характерне зростання (в період — ред.) середина жовтня-листопад і початок грудня, то друга хвиля — це лютий і березень", — продовжив Віктор Ляшко, виступаючи на брифінгу.

Підсумовуючи, голова МОЗ заявив, що зараз в Україні систему охорони здоров'я готують до того, щоб вона оперативно змогла реагувати на новий сплеск захворюваності COVID-19.

Раніше Фокус розповідав, що весілля під Чернівцями закінчилося спалахом COVID-19. Після масових гулянь коронавірусну інфекцію виявили у 20 осіб, більшості з яких в лікарні знадобився кисень.

Також Фокус повідомляв, що коронавірус "Дельта" може спровокувати нову хвилю COVID-19 в Україні. За словами епідеміолога Ольги Голубовської, Україні рано розслаблятися, адже новий спалах захворюваності може спалахнути через наявність в країні різних штамів вірусу або від завезення до України агресивних мутацій.