Новая вспышка COVID-19 в Украине ожидается зимой, — Ляшко

В Украине фиксируют постепенный рост заболеваемости, который наблюдался в 2020 году. Систему здравоохранения готовят к новому всплеску COVID-19.

Новый всплеск заражаемости коронавирусной инфекцией в Украине ожидается уже зимой. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Министр отметил, что в стране продолжается масштабная вакцинация населения и сейчас в центрах иммунизации и у мобильных бригад в наличии есть 9,5 млн доз.

Виктор Ляшко анонсировал, что в августе-сентябре 2021 года Украина получит еще около 6,5 млн доз вакцин от COVID-19.

По словам главы МОЗ, в Украине и в странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания COVID-19 отличается, а новый рост заболеваемости ожидается уже зимой-весной 2022 года.

"В Украине мы видим постепенный рост, и он отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост (в период — ред.) середина октября-ноябрь и начало декабря, то вторая волна — это февраль и март ", — продолжил Виктор Ляшко, выступая на брифинге.

Подытоживая, глава Минздрава заявил, что сейчас в Украине систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она оперативно смогла реагировать на новый всплеск заболеваемости COVID-19.

Ранее Фокус рассказывал, что свадьба под Черновцами закончилась вспышкой COVID-19. После массовых гуляний коронавирусную инфекцию обнаружили у 20 человек, большинству из которых в больнице понадобился кислород.

Также Фокус сообщал, что коронавирус "Дельта" может спровоцировать новую волну COVID-19 в Украине. По словам эпидемиолога Ольги Голубовской, Украине рано расслабляться, ведь новая вспышка заболеваемости может вспыхнуть из-за наличия в стране разных штаммов вируса или от завоза в Украину агрессивных мутаций.