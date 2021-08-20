Під Чернівцями весілля закінчилося спалахом COVID-19: хворим знадобився кисень (відео)

Хвороба підтвердилася у 20 осіб. Жоден із хворих гостей не був вакцинований.

У Чернівецькій області після весілля на 400 осіб зафіксовано спалах COVID-19. Про це повідомляє ТСН.

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За словами медиків, захід проходив тиждень тому в смт Красноїльськ Сторожинецького району. У ресторан на весілля запросили 400 осіб, після чого коронавірусну інфекцію виявили у 20 гостей.

Серед заражених COVID-19 на весіллі жодна людина не пройшла вакцинацію від коронавірусної інфекції. У пацієнтів спостерігаються такі симптоми: кашель, задишка і лихоманка.

Стан здоров'я заражених COVID-19 середнього ступеня тяжкості — майже всі на кисневій дотації.

Після масового спалаху коронавірусної хвороби заражені перебувають у Сторожинецькій районній лікарні. Медики зазначили, що на сьогодні в установі перебуває 63 пацієнти з COVID-19 — це в три рази більше людей, ніж у липні.

"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабилися, забули про маски, потрібно дотримуватися елементарних правил карантину, і серпень нам приніс масове зростання хворих", — розповіли в лікарні.

Інформацію про спалах COVID-19 на весіллі підтвердила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак. Чиновниця зазначила, що в Сторожинецькій лікарні на 90% заповнені ліжка для пацієнтів, і незабаром Чернівецька область може знову опинитися в червоній зоні карантину.

+82 нові випадки і на 90% заповнені ліжка в Сторожинецькій лікарні. Сьогодні (18 серпня — ред.) додали ще 30 ліжок у цій лікарні. Але якщо в суспільстві з низьким рівнем вакцинації гуляють весілля на 400 гостей, а потім дружно на добу госпіталізують 20 осіб, то чия тут відповідальність. Вакцини на вибір у кожному холодильнику пункту вакцинації. Ще є час спокійно отримати двічі щеплення. Але, схоже, скоро знову червона зона і заповнені ліжка", — написала Гусак у своєму Facebook.

Станом на 20 серпня в лікарнях Чернівецької області через COVID-19 перебувають майже 200 чоловік. Як повідомляють у Чернівецькій ОДА, у 150 пацієнтів підтвердився діагноз, інших госпіталізували через підозру на інфекцію. За минулу добу в Чернівецькій області госпіталізували 30 осіб і зафіксований один летальний випадок від COVID-19.

[ + – ] Спалах COVID-19 у Чернівецькій області

Раніше Фокус повідомляв про ще один спалах COVID-19 в Україні. У дитячому оздоровчому закладі "Молода гвардія" зафіксували масове зараження коронавірусною інфекцією. Спершу повідомлялося, що COVID-19 заразилися 44 людини. Пізніше з'явилася інформація про збільшення числа заражених до 53 осіб. У деяких пацієнтів виявили коронавірус "Дельта" після здачі ПЛР-тестів.

Також Фокус розповідав, що в Одеській області можуть ввести масове тестування на "Дельту" після спалаху COVID-19 у "Молодій гвардії". За словами головного санлікаря регіону Віталія Гончарова, після спалаху в дитячому таборі хворіють 67 чоловік, тому влада області обмірковує проводити тестування на агресивний штам коронавірусу "Дельта".