Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість заражених зросла

За словами місцевих чиновників, хворих зараз 53. При цьому у більшості з них підтвердився штам "Дельта".

Число заражених COVID-19 людей в результаті спалаху інфекції в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" зросло до 53 осіб. Про це пише "Думська".

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Як розповіла журналістам глава обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, медики провели 33 швидких тести на коронавірус "Дельта" і всі вони виявилися позитивними.

Контактними по коронавірусній інфекції залишаються 494 дітей і 60 дорослих. Люди із зони ризику проведуть на карантині протягом двох тижнів, інших відвідувачів оздоровчого закладу розвезуть по домівках протягом трьох днів після негативних експрес-тестів на COVID-19.

У заражених хвороба проходить у легкій формі. Дитячий інфекціоніст Оксана Виговська зазначила, що в Україні раніше ще не фіксували масове зараження дітей коронавірусом "Дельта". Інцидент в таборі "Молода гвардія" — перший в нашій країні.

"Зараз дуже важливо відстежити перебіг інфекції у захворілих в "Молодій гвардії" дітей. Можливо, варто взяти аналізи крові, провести глибші обстеження, зібрати і вивчити статистику за віком і станом здоров'я інфікованих. Ситуація із захворюваністю на коронавірус у дітей відносно спокійна, але вона може різко погіршитися у вересні, коли діти підуть в школи. У такому випадку ці дані нам можуть стати в нагоді", — попередила інфекціоніст.

Лікар-епідеміолог Олексій Галімський заявив, що поширення коронавірусної інфекції в оздоровчому центрі "Молода гвардія" може продовжитися, оскільки діти і дорослі знаходяться під обсервацією в одній будівлі, а епідемічні ланцюжки передачі COVID-19 між людьми не перервані.

Раніше Фокус повідомляв, що в дитячому одеському таборі "Молода гвардія" зафіксовано спалах COVID-19. Зараженими виявилися 44 людини, а перші проби на COVID-19 виявилися позитивними.

Пізніше Фокус розповідав, що 4 дітей госпіталізували після спалаху COVID-19 в "Молодій гвардії". В оздоровчому дитячому таборі після спалаху COVID-19 введений жорсткий карантин, а на територію установи сторонніх не пускають.