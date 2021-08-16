У дитячому таборі Одеси спалах коронавірусу, виявлено 44 заражених

Серед захворілих виявилися 42 дитини і 2 співробітників оздоровчого закладу. Їх уже ізолювали від інших.

У дитячому оздоровчому закладі "Молода гвардія", розташованому в Одесі, зафіксовано спалах заражень на COVID-19. Про це пише видання Думська.

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Як повідомляють джерела журналістів, коронавірусною інфекцією заразилися як співробітники Українського дитячого центру "Молода гвардія", так і самі діти.

COVID-19 після масового спалаху запідозрили в 44 чоловік: 42 дітей і двох співробітників оздоровчого закладу. Але точне число інфікованих осіб в Одесі поки невідоме.

За словами журналістів, у людей, у яких проявилися симптоми коронавірусної хвороби, взяли проби для проведення ПЛР-тесту, а перші результати виявилися позитивними. Ймовірних заражених людей ізолювали від інших.

В обласному департаменті охорони здоров'я Одеської області підтвердили журналістам інформацію про масовий спалах заражень на COVID-19 у дитячому оздоровчому центрі "Молода гвардія".

"Учора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування", — йдеться в повідомленні.

Пресслужби Одеської ОДА та обласного департаменту охорони здоров'я офіційних пресрелізів за фактом масштабного спалаху COVID-19 у дитячому оздоровчому таборі "Молода гвардія" поки не випускали.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні зафіксовано 300 випадків коронавірусу "Дельта". За словами медиків, агресивну мутацію COVID-19 фіксують серед дітей. У Рівненській області, наприклад, 80% хворих пацієнтів заразилися саме штамом "Дельта".

Також Фокус повідомляв, що в Україні очікується російський сценарій спалаху коронавірусу "Дельта". Учені попереджають, що агресивний штам коронавірусу "Дельта" може спровокувати в Україні різке зростання числа госпіталізацій і летальних випадків.