Вспышка коронавируса в детском лагере Одессы: количество зараженных возросло

По словам местных чиновников, заболевших теперь 53. При этом у большинства из них подтвердился штамм "Дельта".

Число зараженных COVID-19 людей в результате вспышки инфекции в одесском детском лагере "Молодая гвардия" выросло до 53 человек. Об этом пишет "Думская".

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Как рассказала журналистам глава областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, медики провели 33 быстрых теста на коронавирус "Дельта" и все они оказались позитивными.

Контактными по коронавирусной инфекции остаются 494 детей и 60 взрослых. Люди из зоны риска проведут на карантине ближайшие две недели, Других посетителей оздоровительного учреждения развезут по домам в течение трех дней после отрицательных экспресс-тестов на COVID-19.

У зараженных болезнь проходит в легкой форме. Детский инфекционист Оксана Выговская отметила, что в Украине ранее еще не фиксировали массовое заражение детей коронавирусом "Дельта". Инцидент в лагере "Молодая гвардия" — первый в нашей стране.

"Сейчас очень важно отследить протекание инфекции у заболевших в "Молодой гвардии" детей. Возможно, стоит взять анализы крови, провести более глубокие обследования, собрать и изучить статистику по возрасту и состоянию здоровья инфицированных. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом у детей относительно спокойная, но она может резко ухудшиться в сентябре, когда дети пойдут в школы. В таком случае эти данные нам могут пригодиться", — предупредила инфекционист.

Врач-эпидемиолог Алексей Галимский заявил, что распространение коронавирусной инфекции в оздоровительном центре "Молодая гвардия" может продолжиться, поскольку дети и взрослые находятся под обсервацией в одном здании, а эпидемические цепочки передачи COVID-19 между людьми не прерваны.

Ранее Фокус сообщал, что в детском одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксирована вспышка COVID-19. Зараженными оказались 44 человека, а первые пробы на COVID-19 оказались положительными.

Позже Фокус рассказывал, что 4 детей госпитализировали после вспышки COVID-19 в "Молодой гвардии". В оздоровительном детском лагере после вспышки COVID-19 введен жесткий карантин, а на территорию учреждения посторонних не пускают.