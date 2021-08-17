Вспышка коронавируса в одесском лагере: четверо детей в больнице, зараженных проверят на "Дельту"

Число зараженных после вспышки COVID-19 увеличилось до 45 лет. Детский лагерь "Молодая гвардия" закрыли на жесткий карантин.

Четверо детей после вспышки COVID-19 в оздоровительном лагере "Молодая гвардия" были госпитализированы. Об этом в комментарии УНИАН сообщили в администрации учреждения.

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Численность зараженных COVID-19 увеличилось до 45 человек, а четверо детей с осложнениями после коронавирусной инфекции были госпитализированы в детскую городскую больницу №3 в Одессе.

Как рассказали в администрации "Молодой гвардии", в лагере после вспышки COVID-19 введен жесткий карантин, а на территорию учреждения посторонних не пускают.

"На данный момент все больные находятся под наблюдением врачей. В лагере введен жесткий карантин, никого из посторонних на территорию не допускают", — сообщили в комментарии журналистам.

Директор детской больницы №3 Елена Артемова сообщила, что у зараженных детей были зафиксированы следующие симптомы: повышение температуры, кашель, головная боль, признаки недомогания и клинико-респираторная инфекция.

После госпитализации в ковидное отделение у детей подтвердилась болезнь COVID-19. Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров рассказал, что число зараженных инфекцией в результате вспышки в лагере "Молодая гвардия" увеличилось до 45 человек. Медики после госпитализации планируют выборочно проверить детей на коронавирус "Дельта".

"Планируем выборочно проверить заболевших на штамм Дельта", — добавил Гончаров в общении с журналистами.

По факту масштабного заражения коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений") Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее Фокус сообщал, что в одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксирована вспышка COVID-19. Среди заболевших оказались 42 ребенка и 2 сотрудника оздоровительного учреждения. Медики взяли пробы на ПЦР-тест у людей, у которых проявились симптомы болезни COVID-19, а первые результаты оказались положительными.

Также Фокус рассказывал, что ученые прогнозируют российский сценарий "Дельты" в Украине. По словам специалистов, агрессивный коронавирус "Дельта" может вызвать увеличение числа госпитализаций и летальных случаев от коронавирусной инфекции.