Спалах коронавірусу в одеському таборі: четверо дітей у лікарні, заражених перевірять на "Дельту"

Число заражених після спалаху COVID-19 збільшилося до 45 років. Дитячий табір "Молода гвардія" закрили на жорсткий карантин.

Четверо дітей після спалаху COVID-19 в оздоровчому таборі "Молода гвардія" були госпіталізовані. Про це в коментарі УНІАН повідомили в адміністрації установи.

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Чисельність заражених COVID-19 збільшилася до 45 осіб, а четверо дітей з ускладненнями після коронавірусної інфекції були госпіталізовані в дитячу міську лікарню №3 в Одесі.

Як розповіли в адміністрації "Молодої гвардії", у таборі після спалаху COVID-19 введений жорсткий карантин, а на територію установи сторонніх не пускають.

"Наразі всі хворі під наглядом лікарів. У таборі введений жорсткий карантин, нікого зі сторонніх на територію не допускають", — повідомили в коментарі журналістам.

Директор дитячої лікарні №3 Олена Артемова повідомила, що в заражених дітей були зафіксовані такі симптоми: підвищення температури, кашель, головний біль, ознаки нездужання і клініко-респіраторна інфекція.

Після госпіталізації в ковідне відділення в дітей підтвердилася хвороба COVID-19. Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров розповів, що число заражених інфекцією в результаті спалаху в таборі "Молода гвардія" збільшилося до 45 осіб. Медики після госпіталізації планують вибірково перевірити дітей на коронавірус "Дельта".

"Плануємо вибірково перевірити хворих на штам Дельта", — додав Гончаров у спілкуванні з журналістами.

За фактом масштабного зараження коронавірусною інфекцією в дитячому оздоровчому таборі "Молода гвардія" відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь") Кримінального кодексу. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше Фокус повідомляв, що в одеському таборі "Молода гвардія" зафіксовано спалах COVID-19. Серед захворілих 42 дитини і 2 співробітники оздоровчого закладу. Медики взяли проби на ПЛР-тест у людей, у яких проявилися симптоми хвороби COVID-19, а перші результати виявилися позитивними.

Також Фокус розповідав, що вчені прогнозують російський сценарій "Дельти" в Україні. За словами фахівців, агресивний коронавірус "Дельта" може викликати збільшення числа госпіталізацій і летальних випадків від коронавірусної інфекції.