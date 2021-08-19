Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: число заражених продовжує зростати

У лікарню довелося госпіталізувати 8 дітей, а в місті після спалаху "Дельти" можуть почати масово тестувати людей на індійський штам.

У таборі "Молода гвардія" коронавірус підтвердився ще в кількох людей. Тепер в оздоровчому закладі хворіють 67 чоловік. Про це в коментарі Суспільному розповів головний санлікар регіону Віталій Гончаров.

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За останню добу, як зазначає Гончаров, хворобу виявили ще в шістьох неповнолітніх і одного вожатого. Після масового спалаху COVID-19 в оздоровчому закладі "Молода гвардія" в дитячу клінічну лікарню Одеси госпіталізували 8 дітей, але керівництво закладу відмовляється коментувати стан здоров'я пацієнтів.

Віталій Гончаров також не зміг відповісти, у скількох дітей виявили коронавірус "Дельта", оскільки аналізи в київську лабораторію були відправлені тільки 18 серпня.

"Молода гвардія" коронавірус — що говорять медики

Головний санлікар Одеської області Віталій Гончаров припустив, що після інциденту в "Молодій гвардії" масове тестування людей на "Дельту" в регіоні можуть розпочати вже з вересня 2021 року.

"Коли ми отримаємо тести на "Дельту", ми побачимо реальні дані про циркуляцію цього штаму на території України. Наразі він вже реєструється по всій країні: десь менше, десь більше. На цьому акцентувати не варто, тому що це більш важлива інформація для нас, епідеміологів. Оскільки ми повинні розуміти швидкість його поширення чи інфекційності", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в одеському таборі "Молода гвардія" коронавірус виявили відразу в кількох людей, що говорить про спалах хвороби. Спершу керівництво оздоровчого центру повідомляло про 44 заражених, серед яких — 42 дітей і двоє вожатих.

Пізніше ми розповідали про поширення спалаху: у таборі "Молода гвардія" коронавірус підтвердили ще в 9 осіб. А в кількох дітей виявилася індійська "Дельта".