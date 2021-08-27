"Вакцинируйся или тестируйся": МОЗ анонсировал возможные ограничения для непривитых украинцев

Украина пойдет по сценарию европейских стран, когда невакцинированным гражданам создают максимальные преграды в доступе к публичным местам.

В Минздраве раскрыли одну из стратегий привлечения населения к массовой вакцинации от COVID-19. Некоторые нюансы в интервью ВВС Украина раскрыл главный санврач Украины Игорь Кузин.

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По словам санврача, Украина в декабре 2021 года достигнет "стеклянного потолка" вакцинации, когда в обществе не будет граждан, которые добровольно хотят получить прививку.

В Минздраве есть стратегии по привлечению населения к вакцинации COVID-19, и, как предупредил Игорь Кузин, власти думают, как убеждать украинцев получить прививку путем нормативного урегулирования.

Главный санврач напомнил, что вакцинация в Украине добровольная, однако Украина пойдет по сценарию европейских стран, когда невакцинированным гражданам создают максимальные преграды в доступе к публичным местам.

"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть, сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю. То есть, принцип вакцинируйся или тестируйся", — резюмировал Игорь Кузин в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал о введении нового локдауна в Украине. По словам главного санврача Игоря Кузина, общенациональный локдаун введут в Украине после превышения уровня заболеваемости в большинстве регионов.

Также Фокус рассказывал о возможном ослаблении карантина в Украине. Глава МОЗ Виктор Ляшко пообещал некоторые привилегии гражданам, которые прошли вакцинацию от COVID-19. По его словам, определенные сферы экономики смогут продолжить работать даже в красном уровне эпидемической опасности при условии, если коллектив будет вакцинирован.