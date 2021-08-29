Украина получила 188 370 доз вакцины Pfizer

Бесплатную партию вакцины в рамках инициативы COVAX предоставило Украине правительство США.

Сегодня, 29 августа, Украина получила еще 188 370 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Эту партию вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX, сообщил Минздрав.

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Доставку организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующего холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID (вакцину нужно хранить при температуре не выше –70 градусов по Цельсию).

В июле ЮНИСЕФ доставил 2 млн доз вакцины Moderna, которые также предоставили США через COVAX.

"США привержены глобальной борьбе с COVID-19, и эти вакцины являются одним из лучших средств борьбы с пандемией", – говорится в сообщении посольства США в Украине.

В целом Украина получила 4,33 млн вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках COVAX. Такие поставки для всех стран бесплатные.

В Минздраве заявили, что поставки в рамках COVAX продолжатся. Ранее сообщалось, что через этот механизм бедные страны должны получить вакцины, достаточные для защиты 20% населения от коронавируса.

Кроме бесплатных вакцин в рамках COVAX, Украина также получает вакцины по контрактам, заключенным непосредственно с их производителями.

По данным СНБО, без учета сегодняшней поставки, Украина уже получила 19,1 млн доз разных вакцин.

Поставки вакцин в Украину на 26 августа:

Sinovac (CoronaVac) – 8 238 316;

AstraZeneca – 4 908 180;

Pfizer-BioNTech – 3 855 150;

Moderna – 2 142 900;

Всего – 19 144 546.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине может появиться однодозовая вакцина Janssen компании Johnson & Johnson. Этот препарат, по его словам, помог бы Украине достичь отметки в 5 млн вакцинированных украинцев в течение текущего лета.

Но на сегодняшний день в наличии есть 11 млн доз вакцин от COVID-19 и, как отмечает глава МОЗ, неуместно завозить в Украину еще один препарат от коронавирусной инфекции.

Ранее Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн украинцев к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что за лето не сделали 10 млн прививок из-за большого количества праздников. По словам министра, план по вакцинации населения будет выполнен с задержкой на одну неделю.