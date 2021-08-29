UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Коронавирус в Украине Вакцинация от коронавируса в Украине

Украина получила 188 370 доз вакцины Pfizer

80
Pfizer, вакцина, самолет, выгрузка, фото
Фото: Facebook | Міністерство охорони здоров'я України

Бесплатную партию вакцины в рамках инициативы COVAX предоставило Украине правительство США.

Сегодня, 29 августа, Украина получила еще 188 370 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech. Эту партию вместе с растворителем для разведения вакцин предоставило правительство США через инициативу COVAX, сообщил Минздрав.

Доставку организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующего холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID (вакцину нужно хранить при температуре не выше –70 градусов по Цельсию).

выгрузка, вакцина, самолет, Pfizer, фото
выгрузка вакцины, самолет, Comirnaty, фото

В июле ЮНИСЕФ доставил 2 млн доз вакцины Moderna, которые также предоставили США через COVAX.

"США привержены глобальной борьбе с COVID-19, и эти вакцины являются одним из лучших средств борьбы с пандемией", – говорится в сообщении посольства США в Украине.

В целом Украина получила 4,33 млн вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках COVAX. Такие поставки для всех стран бесплатные.

В Минздраве заявили, что поставки в рамках COVAX продолжатся. Ранее сообщалось, что через этот механизм бедные страны должны получить вакцины, достаточные для защиты 20% населения от коронавируса.

Кроме бесплатных вакцин в рамках COVAX, Украина также получает вакцины по контрактам, заключенным непосредственно с их производителями.

По данным СНБО, без учета сегодняшней поставки, Украина уже получила 19,1 млн доз разных вакцин.

Поставки вакцин в Украину на 26 августа:

  • Sinovac (CoronaVac) – 8 238 316;
  • AstraZeneca – 4 908 180;
  • Pfizer-BioNTech – 3 855 150;
  • Moderna – 2 142 900;
  • Всего – 19 144 546.
поставки, вакцины, украина, диаграмма

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко предположил, что в Украине может появиться однодозовая вакцина Janssen компании Johnson & Johnson. Этот препарат, по его словам, помог бы Украине достичь отметки в 5 млн вакцинированных украинцев в течение текущего лета.

Но на сегодняшний день в наличии есть 11 млн доз вакцин от COVID-19 и, как отмечает глава МОЗ, неуместно завозить в Украину еще один препарат от коронавирусной инфекции.

Ранее Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн украинцев к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что за лето не сделали 10 млн прививок из-за большого количества праздников. По словам министра, план по вакцинации населения будет выполнен с задержкой на одну неделю.