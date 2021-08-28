"Не просите ее сейчас": Ляшко назвал условия поставки вакцин Janssen и Moderna в Украину

Препарат Janssen, который вводится пациенту в виде одной дозы, помог бы Украине вакцинировать 5 млн граждан за лето.

Поставки американской вакцины Moderna в Украину возобновятся после того, как используют резервы для второй дозы прививки. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Министр напомнил, что в Украину привезли 2,2 млн доз вакцины Moderna, которые сразу же распределили между регионами. В данный момент американский препарат не доступен для первой дозы.

"Вакцины Moderna было завезено 2,2 млн и четко было распределено ее использование. Сейчас развозим по регионам для вторую дозу. Завезенная вакцина сейчас используется для второй дозы. Не просите ее сейчас для первой дозы. Эту используем и привезем еще на первую дозу", — заявил Ляшко в общении с журналистами.

Министр здравоохранения также предположил, что в Украине может появиться однодозовая вакцина Janssen компании Johnson&Johnson. Этот препарат, по словам Виктора Ляшко, помог бы Украине достичь отметки в 5 млн вакцинированных украинцев в течение текущего лета.

На сегодняшний день в наличии есть 11 млн доз вакцин от COVID-19 и, как отмечает глава МОЗ, было бы неуместно завозить в Украину еще один препарат от коронавирусной инфекции.

"Завозить еще один вакцинный продукт уже, наверное, будет неуместно. Хотя мы работаем над этим и, возможно, завезем (вакцину Janssen — ред.). Когда мы говорили, что до конца лета будет 5 млн полностью вакцинированных людей, мы понимали: если бы была не Moderna с 2,2 млн доз, а Janssen, то было бы 5 млн полностью вакцинированных людей", — подытожил Виктор Ляшко, общаясь с журналистами по случаю 100 дней пребывания на должности министра здравоохранения.

Ранее Фокус рассказывал, почему в Украине не смогли вакцинировать 10 млн украинцев к концу лета. Глава МОЗ Виктор Ляшко заявил, что за лето не сделали 10 млн прививок из-за большого количества праздников. По словам министра, план по вакцинации населения будет выполнен с задержкой на одну неделю.

Также Фокус сообщал, когда в Украине вакцинируют 5 млн граждан от COVID-19. Минздрав рассчитывает, что страна перешагнет отметку в 5 млн вакцинированных граждан в первые недели сентября.