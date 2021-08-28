"Не просіть її зараз": Ляшко назвав умови поставки вакцин Janssen і Moderna до України

Препарат Janssen, який вводиться пацієнтові у вигляді однієї дози, допоміг би Україні вакцинувати 5 млн громадян за літо.

Поставки американської вакцини Moderna до України відновляться після того, як використають резерви для другої дози щеплення. Про це журналістам розповів глава МОЗ Віктор Ляшко.

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Міністр нагадав, що до Украъни привезли 2,2 млн доз вакцини Moderna, які відразу ж розподілили між регіонами. В даний момент американський препарат не доступний для першої дози.

"Вакцини Moderna було завезено 2,2 млн і чітко було розподілено її використання. Зараз розвозимо по регіонах для другої дози. Завезена вакцина зараз використовується для другої дози. Не просіть її зараз для першої дози. Цю використаємо і привеземо ще на першу дозу", — заявив Ляшко в спілкуванні з журналістами.

Міністр охорони здоров'я також припустив, що в Україні може з'явитися однодозова вакцина Janssen компанії Johnson & Johnson. Цей препарат, за словами Віктора Ляшка, допоміг би Україні досягти позначки в 5 млн вакцинованих українців протягом поточного літа.

На сьогоднішній день в наявності є 11 млн доз вакцин від COVID-19 і, як зазначає глава МОЗ, було б недоречно завозити в Україну ще один препарат від коронавірусної інфекції.

"Завозити ще один вакцинний продукт вже, напевно, буде недоречно. Хоча ми працюємо над цим і, можливо, завеземо (вакцину Janssen — ред.). Коли ми говорили, що до кінця літа буде 5 млн повністю вакцинованих людей, ми розуміли: якщо б була не Moderna з 2,2 млн доз, а Janssen, то було б 5 млн повністю вакцинованих людей", — підсумував Віктор Ляшко, спілкуючись з журналістами з нагоди 100 днів перебування на посаді міністра охорони здоров'я.

Раніше Фокус розповідав, чому в Україні не змогли вакцинувати 10 млн українців до кінця літа. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що за літо не зробили 10 млн щеплень через велику кількість свят. За словами міністра, план по вакцинації населення буде виконаний з затримкою на один тиждень.

Також Фокус повідомляв, коли в Україні вакцинують 5 млн громадян від COVID-19. МОЗ розраховує, що країна подолає позначку в 5 млн вакцинованих громадян в перші тижні вересня.